الداخلية تفتتح عدداً من المباني والوحدات في المديرية العامة للشرطة

غزة- الرأي

افتتح وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء محمد منصور، امس الأربعاء عدداً من المكاتب والمرافق الشرطية في المديرية العامة للشرطة.



حيث اطّلع مجلس أركان وزارة الداخلية على انجازات جهاز الشرطة خلال عام 2020 من خلال عرض مرئي لأبرز القرارات الإدارية الصادرة من قيادة الشرطة والتي شكلت تحولاً كبيراً على عمل الإدارات والمراكز وساهمت في تحقيق نهضة على صعيد الكادر البشري والمادي .



واطّلع مجلس الأركان على عمل المكتب الإعلامي للشرطة ودوره في تغطية فعاليات الشرطة من خلال عرض مرئي لأبرز الاعمال الفنية التي تم إنجازها خلال فترة جائحة كورونا وعمل التقارير المصورة والأفلام الوثائقية والتصاميم التي تهتم بنشر التوعية للمواطنين.



وفي ختام زيارته للمكتب الإعلامي افتتح اللواء توفيق أبو نعيم الموقع الالكتروني الجديد للشرطة مثمناً الدور الإعلامي المهم الذي يجب استثماره من أجل النهوض والارتقاء بالعمل الشرطي وإبراز أهم المحطات الفارقة في العمل.



كما وافتتح اللواء أبو نعيم برفقة مجلس أركان الوزارة مبنى الشهيد عبد السلام أبو نادي والذي ضم نادي كمال الأجسام وميدان الرماية الالكتروني واللذان من شأنهما تحسين الأداء الشرطي ورفع اللياقة البدنية لمنتسبي جهاز الشرطة.



وكّرم اللواء أبو نعيم ومدير الشرطة عائلة الشهيد عبد السلام أبو نادي مثمنين دور الشهيد النادي خلال فترة عمله في قوات التدخل وحفظ النظام.



بدوره أوضح مدير عام الشرطة لمجلس أركان الوزارة، طبيعة عمل قوة المهام الخاصة "سهم " ودورها في تعزيز حالة الامن مبينا قدراتها العسكرية وامكاناتها القتالية وجهوزيتها في تنفيذ المهام الخاصة.



وتم زيارة وحدة الكلاب البوليسية "كاف" وأثنى على القدرات العالية التي تتمتع بها الوحدة في كشف أماكن الجريمة والمجرمين ،واطّلع على التدريبات المتقدمة التي تخضع لها وحدة كاف من أجل تحقيق المهام المطلوبة منها بأفضل الطرق وأقل الوقت وتم الاطلاع على تجهيزات وحدة الخيالة وطبيعة عملها.



وفي ختام زيارته للمديرية العامة للشرطة ثمن اللواء توفيق أبو نعيم ومجلس أركان الوزارة عمل الشرطة وقيادتها ممثلة باللواء محمود صلاح مدير عام الشرطة على هذا الإنجاز والتطور المتقدم.