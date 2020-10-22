"التوجيه السياسي" تفتتح برنامجًا تعبويًا للمستجدين بقوى الأمن

غزة- الرأي

افتتحت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بوزارة الداخلية والأمن الوطني، امس الأربعاء، برنامجًا تعبويًا لدفعة المستجدين في قوى الأمن على بند التشغيل المؤقت، الذين تم استيعابهم على دفعات منذ مطلع سبتمبر الماضي.

ويتضمن البرنامج التعبوي محاضرات تربوية سلوكية تثقيفية؛ بهدف تعزيز مفاهيم الانتماء للمؤسسة الأمنية والشرطية، وترسيخ العقيدة الأمنية ولوطنية لدى العناصر المستجدين.

و قال رئيس هيئة التوجيه السياسي والمعنوي العميد محمد الجريسي، إن البرنامج يهدف إلى صقل شخصية وسلوك المنتسبين الجدد بوزارة الداخلية وأجهزتها، بما يتوافق مع المهام الشرطية والأمنية المكلفين بها خلال فترة عملهم بالوزارة.

وأضاف الجريسي، في تصريح لـ "موقع الداخلية"، أن البرنامج التعبوي يستمر على مدار شهرين بواقع 36 ساعة، ويحاضر فيه نخبة من الأكاديميين والمختصين في الجوانب الأمنية والفكرية والتثقيفية.

ولفت الجريسي، إلى أنه تم تقسيم المحاضرات على محافظات غزة الخمسة، وبأعداد معينة، وفقاً لإجراءات التباعد واحتياطات الأمن والسلامة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه تم افتتاح البرنامج في محافظة شمال غزة كمرحلة أولى، على أن يتواصل في باقي محافظات القطاع خلال الفترة القادمة، ليشمل كافة العناصر المستجدين المستوعبين مؤخراً.