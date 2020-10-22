وكالة الرأي الفلسطينية الأسير زغير يواصل إضرابه لليوم الثالث بسجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يبعد فلسطينياً عن المسجد الأقصى لخمسة أشهر وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال ينقل 5 أسرى بعد عزل دام شهر في "نيتسان الرملة" وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تتفقد المنشآت السياحية في شمال القطاع وكالة الرأي الفلسطينية "التوجيه السياسي" تفتتح برنامجًا تعبويًا للمستجدين بقوى الأمن وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تفتتح عدداً من المباني والوحدات في المديرية العامة للشرطة وكالة الرأي الفلسطينية 7 وفيات و382 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة الغربية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خانيونس يطلق "المنصة الإعلامية للمكتبات" وكالة الرأي الفلسطينية "أبو الريش" يشيد بتدخلات الطب النفسي في مواجهة جائحة كوفيد 19 وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تطلق أسبوع المكتبات عن بعد
أخبار » الأخبار الحكومية

التعليم في غزة تقرر عودة المدارس لصفوف من (7-11)

22 تشرين أول / أكتوبر 2020 06:43

122530390_1211474309235536_6561698557938633011_n
122530390_1211474309235536_6561698557938633011_n

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة الخميس، عن اتخاذها قراراً باستئناف الدراسة في المدارس التي تضم الصفوف من (7-11).

وقالت الوزارة في بيان وصل وكالة الرأي نسخة عنه، إن دوام الهيئات التدريسية في تلك المدراس سيبدأ اعتباراً من يوم السبت الموافق 24 من أكتوبر الجاري.

وأشارت إلى أن القرار جاء في ضوء تقييم المرحلة الأولى من العودة الآمنة للمدارس وتنفيذاً لقرار لجنة متابعة العمل الحكومي.

ولفتت إلى أن دوم طلبة تلك الصفوف سيبدأ اعتباراً من يوم الاثنين 26 أكتوبر الجاري، مؤكدة أن المدارس في المناطق المصنفة حمراء ستبقى مغلقة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تنظم لقاًء لمنسقيها في جامعات قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟