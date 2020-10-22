التعليم في غزة تقرر عودة المدارس لصفوف من (7-11)

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة الخميس، عن اتخاذها قراراً باستئناف الدراسة في المدارس التي تضم الصفوف من (7-11).

وقالت الوزارة في بيان وصل وكالة الرأي نسخة عنه، إن دوام الهيئات التدريسية في تلك المدراس سيبدأ اعتباراً من يوم السبت الموافق 24 من أكتوبر الجاري.

وأشارت إلى أن القرار جاء في ضوء تقييم المرحلة الأولى من العودة الآمنة للمدارس وتنفيذاً لقرار لجنة متابعة العمل الحكومي.

ولفتت إلى أن دوم طلبة تلك الصفوف سيبدأ اعتباراً من يوم الاثنين 26 أكتوبر الجاري، مؤكدة أن المدارس في المناطق المصنفة حمراء ستبقى مغلقة.