هل ينهى الكلاسيكو مشوار زيدان مع ريال مدريد ؟

كشفت تقارير صحفية، عن فقدان الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني جزءً كبيرًا من الثقة التي حصل عليها من إدارة المرينجي والجماهير بعد الخسارة 2-3 ضد شاختار دونتسك الأوكرانى أول أمس،الأربعاء في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وحسبما نشرت صحيفة "آس"الإسبانية، إنه على الرغم من العلاقة القوية التي تجمع الفرنسي زيدان برئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، إلا أن الهزيمة ضد قادش في الجولة السادسة بالليجا وثلاثية شاختار الأوكراني، أحدثت فجوة في العلاقة بين الطرفين وهو ما يهدد مستقبل زيدان داخل الملكى.

أضافت الصحيفة، إن ثقة إدارة ريال مدريد تراجعت تجاه زيدان بشكل كبير بسبب إصراره على الاعتماد على أسماء غير مقنعة فنياً مؤخرًا للمرة الثانية على التوالي رغم الانتقادات التي توجهت إلى زيزو بعد لقاء قادش.

ومنذ رحيل كريستيانو إلى يوفنتوس خرج ريال مدريد من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا لمدة عامين والآن أصبح مهددًا بالخروج التاريخي أيضًا من دور المجموعات بعد الخسارة على أرضه في الجولة الأولى، والتي ستضع الضغوط على الميرنجي لتحقيق الفوز في المباراتين المقبلتين ضد إنتر ميلان وبوروسيا مونشنجلادباخ لتجنب المصير المؤلم.

أوضحت، إنه على الرغم من حقيقة حصول زيدان على 11 لقبًا مع ريال مدريد بينهم ثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا وهو الشيء الذي يضعه في الكتاب الذهبي لتاريخ الكيان، إلا أن الحاضر يبدو سيء للغاية.

وذكرت أن ما يمكن أن يصلح الأمور ويعيد الثقة مرة أخرى هو تحقيق نتيجة جيدة ضد برشلونة في الكلاسيكو.

لكن في حالة الخسارة ضد برشلونة بالكلاسيكو، قد يدخل الفرنسي زين الدين زيدان في نفق الإقالة من منصبه.