الأزمات تحيط بـ برشلونة وريال مدريد قبل الكلاسيكو الأول فى الموسم

دون حضور جماهيري ووسط الظروف غير الاعتيادية الناجمة عن جائحة كورونا، غدا السبت، مباراة الكلاسيكو الإسباني الأولى هذا الموسم، والتي ستكون فاصلة بالنسبة للوضع الحرج الذي يمر به ريال مدريد بعد تلقيه هزيمتين متتاليتين خلال أربعة أيام، الأولى أمام قادش في الليجا والثانية أمام شاختار بدوري الأبطال.



بعد تلقي شباك ريال مدريد لثلاثة أهداف في شوط المباراة الأول أمس الأول،الأربعاء، أمام الفريق الأوكراني ومحاولته للرد في الشوط الثاني من اللقاء الذي انتهى بنتيجة (2-3)، بدأ المدرب زين الدين زيدان في إيجاد حل حيث يتوجب عليه تغيير صورة الفريق أمام البارسا.



والأزمة التي يمر بها الفريق الملكي في الوقت الحالي تختلف تماما عن التي يعاني منها غريمه الأزلي، والتي تتمثل في نظام المؤسسي وليس الرياضي.



وسيخوض رونالد كومان مدرب برشلونة أول مباراة كلاسيكو له مع الفريق الذي لعب لصفوفه في السابق، وهو الفريق الإسباني الوحيد الذي تمكن من تحقيق الفوز في أول مباراة بدوري الأبطال بعد تسجيله خماسية في شباك فريق فرنسفاروش، ولكن لا يمنع ذلك أن هناك بعض الشكوك حول أداء البلوجرانا في بطولة الدوري بعد خسارته أمام خيتافي (0-1) وتعادله أمام إشبيلية (1-1) في آخر مبارتين.



وسيواجه إشبيلية، الذي لم يتلقي أيضا هزيمة في أولى مشاركاته بالـ"تشامبيونز" بعد تعادله سلبيا أمام تشيلسي وحصد نقطة ثمينة في معقل الفريق الإنجليزي، غدا،السبت، فريق إيبار ناسيا الخسارة الأخيرة التي تلقاها في الليجا على يد غرناطة.



وستكون هناك مواجهة أيضا غداً، بين أتلتيكو مدريد، الذي تلقى هزيمة كبيرة بدوري الأبطال على يد حامل اللقب، بايرن ميونخ، برباعية نظيفة وريال بيتيس تحت قيادة مدربه التشيلي مانويل بيليجريني، الذي هُزم في مباراته الأخيرة بالليجا أمام ريال سوسييداد بثلاثية نظيفة، وهو ما سيكون بمثابة لقاء بين جريحين.



وفيما يلي مباريات الجولة السابعة بالدوري الإسباني:.



الجمعة: إلتشي-فالنسيا.



السبت: برشلونة-ريال مدريد وإشبيلية-إيبار وأوساسونا-أتلتيك-بلباو وأتلتيكو مدريد-ريال بيتيس.



الأحد: بلد الوليد-ألافيس وقادش-فياريال وخيتافي-غرناطة وريال سوسييداد-أويسكا.



الاثنين: ليفانتي-سيلتا فيجو.