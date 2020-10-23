وكالة الرأي الفلسطينية وفاة 9 أفراد من عائلة واحدة بسبب مكرونه وكالة الرأي الفلسطينية أداة جديدة يمكنها تغيير تعبيرات الوجه فى الصور من خلال فوتوشوب وكالة الرأي الفلسطينية احذر من استخدام ميزة تتبع الموقع الجغرافى فى هاتفك الذكى وكالة الرأي الفلسطينية تحديث جديد لمتصفح كروم يوفر ميزة حجب الإشعارات المزعجة وكالة الرأي الفلسطينية كم عدد الخطوات المناسبة للمشى يوميًا لفقدان الوزن؟ وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على مضاعفات نقص اليود فى الجسم وفوائده الصحية وكالة الرأي الفلسطينية نظام الغذائى يؤدى إلى انخفاض ضغط الدم وكالة الرأي الفلسطينية يوفيتش مهاجم ريال مدريد مهدد بالسجن 6 أشهر وكالة الرأي الفلسطينية الأزمات تحيط بـ برشلونة وريال مدريد قبل الكلاسيكو الأول فى الموسم وكالة الرأي الفلسطينية هل ينهى الكلاسيكو مشوار زيدان مع ريال مدريد ؟
أخبار » الرياضة و الملاعب

يوفيتش مهاجم ريال مدريد مهدد بالسجن 6 أشهر

23 تشرين أول / أكتوبر 2020 06:57

1
1

يواجه لوكا يوفيتش، مهاجم ريال مدريد الإسباني، خطر الحبس فى السجن، لمدة 6 أشهر، بسبب انتهاكه قواعد الحجر الصحى فى بلاده صربيا، خلال حالة الطوارئ أثناء تفشي فيروس كورونا المستجد، بشهر مارس الماضى.

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن يوفيتش، مهدد بالسجن لمدة 6 أشهر، بعد انتهاكه قواعد الحجر الصحى، فى صربيا، خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

أضافت الصحيفة، أن المهاجم الصربى، كان اللاعب الوحيد، الذى سمحت له إدارة النادى الملكى، بالعودة إلى بلاده، أثناء فترة توقف النشاط الرياضى، بسبب أزمة تفشي الفيروس، ولكنه شوهد يحتفل بعيد ميلاد صديقته بأحد شوارع العاصمة بلجراد.

من جانبها، أفادت محطة "آر تي إس" التليفزيونية الصربية، أن يوفيتش أتيحت له الفرصة لدفع غرامة قدرها 35 ألف دولار، الأمر الذي كان سوف يحول دون تعرضه لمزيد من الاتهامات. 

وانتقدت وقتها رئيسه وزراء صربيا، أنا برنابيتش، تصرفات مهاجم ريال مدريد، قائلة،:" لدينا أمثلة سلبية من لاعبي كرة القدم لدينا، الذين يتقاضون رواتب جيدة للغاية، ويتجاهلون العزلة الذاتية الإلزامية عند العودة إلى ديارهم".

وكان يوفيتش، صاحب الـ23 عاما، قد انضم لصفوف فريق ريال مدريد، فى صيف عام 2019، قادما من فريق اينتراخت فرانكفورت الألماني.

ويستعد ريال مدريد، لمواجهة غريمه التقليدى برشلونة، غدا السبت، فى لقاء كلاسيكو الأرض، الذى سوف يجمع الفريقين على ملعب "كامب نو"، فى قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني "الليجا".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تنظم لقاًء لمنسقيها في جامعات قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟