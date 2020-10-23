يوفيتش مهاجم ريال مدريد مهدد بالسجن 6 أشهر

يواجه لوكا يوفيتش، مهاجم ريال مدريد الإسباني، خطر الحبس فى السجن، لمدة 6 أشهر، بسبب انتهاكه قواعد الحجر الصحى فى بلاده صربيا، خلال حالة الطوارئ أثناء تفشي فيروس كورونا المستجد، بشهر مارس الماضى.

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن يوفيتش، مهدد بالسجن لمدة 6 أشهر، بعد انتهاكه قواعد الحجر الصحى، فى صربيا، خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

أضافت الصحيفة، أن المهاجم الصربى، كان اللاعب الوحيد، الذى سمحت له إدارة النادى الملكى، بالعودة إلى بلاده، أثناء فترة توقف النشاط الرياضى، بسبب أزمة تفشي الفيروس، ولكنه شوهد يحتفل بعيد ميلاد صديقته بأحد شوارع العاصمة بلجراد.

من جانبها، أفادت محطة "آر تي إس" التليفزيونية الصربية، أن يوفيتش أتيحت له الفرصة لدفع غرامة قدرها 35 ألف دولار، الأمر الذي كان سوف يحول دون تعرضه لمزيد من الاتهامات.

وانتقدت وقتها رئيسه وزراء صربيا، أنا برنابيتش، تصرفات مهاجم ريال مدريد، قائلة،:" لدينا أمثلة سلبية من لاعبي كرة القدم لدينا، الذين يتقاضون رواتب جيدة للغاية، ويتجاهلون العزلة الذاتية الإلزامية عند العودة إلى ديارهم".

وكان يوفيتش، صاحب الـ23 عاما، قد انضم لصفوف فريق ريال مدريد، فى صيف عام 2019، قادما من فريق اينتراخت فرانكفورت الألماني.

ويستعد ريال مدريد، لمواجهة غريمه التقليدى برشلونة، غدا السبت، فى لقاء كلاسيكو الأرض، الذى سوف يجمع الفريقين على ملعب "كامب نو"، فى قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني "الليجا".