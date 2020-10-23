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تحديث جديد لمتصفح كروم يوفر ميزة حجب الإشعارات المزعجة

23 تشرين أول / أكتوبر 2020 07:01

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طرحت شركة جوجل الإصدار 86 من تطبيق متصفح الإنترنت "كروم" والذي يوفر ميزة حجب محتوى الإشعارات المزعجة أو التي تحتوي على محتوى مسيء أو يستهدف خداع المستخدمين، حيث تعمل جوجل على تحسين تجربة المستخدم من خلال تحديث أدوات ومميزات تطبيق متصفح كروم.

وبحسب موقع fonearena الهندى، فإن النسخة الجديدة تعمل على تعزيز تجربة المستخدم في استخدام تطبيق المتصفح، وحماية المستخدمين من عمليات الاحتيال على المتصفح، كما توفر أيضا تغيير جديد يعمل على حماية المستخدمين من الإشعارات التي يتم إرسالها عبر بعض مواقع الإنترنت، حيث يستهدف هذا التغيير بشكل خاص الإشعارات المسيئة التي تظهر للمستخدمين في بعض المواقع.

ومن المنتظر أن يعمل تطبيق متصفح كروم على التحقق من المواقع التي تعمل على إرسال الإشعارات، وأيضاً التركيز بشكل أكبر على مراقبة محتوى الإشعارات التي يتم إرسالها للمستخدمين عبر مواقع رصد مسبقاً إرسالها محتوى مزعج أو مسيء للمستخدمين، أو محاولة خداع المستخدمين، كذلك سيعمل المتصفح بشكل تلقائي على طلب تصريح لعرض واجهة مستخدم بتفاصيل أقل بشكل تلقائي عن اكتشاف الإشعارات المسيئة أو التي تحتوي على محتوى مزعج.

كذلك سيعرض كروم الآن جرس الإشعارات غير نشط في واجهة المستخدم، حيث يظهر الرمز اختيار للمستخدم بالاستمرار بحظر الإشعارات، أو تنشيط الإشعارات، على أن تتوفر الميزة على تحديث كروم الخاص بالأجهزة المحمولة أيضاً.

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