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أداة جديدة يمكنها تغيير تعبيرات الوجه فى الصور من خلال فوتوشوب

23 تشرين أول / أكتوبر 2020 07:03

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قامت شركة البرمجيات العملاقة Adobe بتوسيع القدرات المعززة بالذكاء الاصطناعي لبرنامج تحرير الصور الشهير فوتوشوب، لتشمل الاستبدال الفوري للسماء وبعض أدوات التحديد فائقة السهولة بما في ذلك تحرير المشاعر من خلال تغيير تعابير الوجه.
 
وفقا لما ذكره موقع "الرؤية الإماراتى"، فإنه من المحتمل أن تكون أدوات التحديد الجديدة هي الأكثر فائدة لمحرري الصور ذوي الخبرة، والتي تستخدم خوارزميات Adobe Sensei AI لتحسين قدرة البرنامج على رسم خطوط التحديد بسرعة حول الأجسام المعقدة، حيث الشعر الخادع والخلفيات المعقدة والأشياء التي تمتزج في الخلفية.
 
وتعد ميزة استبدال السماء ميزة تقوم بعمل رائع للغاية في اختيار تحرير السماء بذكاء في صورتك، وإسقاطها في واحدة من عشرات البدائل القياسية، أو السماح لك بتحميل صور السماء الخاصة بك للحصول على الشكل الذي تريده بالضبط. كما أنه يغير ألوان الصورة بمهارة لتتناسب مع بعضها.
 
وجدير بالذكر أن شركة "هايبركونكت" Hyperconnect الكورية الجنوبية لديها أيضا أداة ذكية قادرة على التلاعب بتعابير الوجه، وذلك لأى شخص أو شخصية شهيرة يظهر فى صورة ساكنة، لتظهره مبتسماً أو غاضباً بشكل واقعى ومقنع.
 

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