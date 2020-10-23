سلطة الاراضي تزيل تعديات سكنية وسياجات على أرض حكومية برفح

غزة-الرأي

أزالت طواقم التفتيش التابعة للإدارة العامة للتفتيش والمتابعة في سلطة الاراضي تعدي حديث على أرض حكومية بمساحة 300م تقع في القسيمة 2371 قطعة رقم 1 من اراضي رفح ، وذلك في سياق عملها المتواصل للحفاظ على الأراضي الحكومية ومنع التعديات الحديثة عليها وحسب طواقم التفتيش فإن التعدي عبارة عن منزل قيد الانشاء من البلوك وسقف من الزينكو بمساحة 120 م

وأكدت الإدارة العامة لأملاك الحكومة ان عملية الازالة تمت بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة واخطار المتعدية، مشدده على ضرورة وقف التعدي وعدم الاستمرار في البناء بتاريخ 10/10/2020 ومعاينة المكان من قبل الجهات المختصة وقوات الشرطة والتأكد ان البيت غير مسكون وقيد الانشاء ومحاط بسياج

كما أزالت طواقم التفتيش سياجات محاط بها اراضي حكومية في نفس المكان

وشددت املاك الحكومة على أن طواقمها ستواصل على مدار الساعة متابعة التعديات على الأراضي الحكومية وإزالتها وفقا لأحكام قانون تجريم التعديات رقم 5/ 2017

وجددت سلطة الأراضي مطالبتها للمواطنين بضرورة التأكد من ملكية الأرض قبل الاقدام على الشراء كي لا يكونو ضحايا لتجار الأراضي الحكومية