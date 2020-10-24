برشلونة يستضيف ريال مدريد في كلاسيكو الأرض بالدوري الإسباني اليوم

يحتضن ملعب "كامب نو" فى تمام الرابعة عصرًا اليوم السبت مباراة كلاسيكو الأرض التي تجمع بين العملاقين برشلونة وريال مدريد ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإسباني، وهي المباراة التي ينتظرها العديد من عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، وقد تفوق ريال مدريد في تاريخ مواجهات كلاسيكو الدوري الإسباني، حيث تواجه الفريقين في 180 مباراة، حقق الريال الفوز في 73 مباراة، بينما برشلونة انتصر في 72 لقاء، فيما حسم التعادل بينهم 35 مرة بين القطبين.

برشلونة ضد ريال مدريد

ويحتل برشلونة المركز التاسع على جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، مع بقاء له لقاءين مؤجلات سيتم تحديدهما في وقت لاحق.

الفريق الكتالوني في أخر مباراتين خاضهما قبل موقعة الكلاسيكو تعرض للهزيمة من خيتافي بهدف دون رد، ولكن بدوري الأبطال نجح في اكتساح فرينكفاروزي المجري بخماسية لهدف وحيد.

كتيبة برشلونة معنويا أفضل من الريال، رغم الهزيمة في الدوري ولكن تقدم مستوى مميزا وقويا تحت قيادة المدرب الهولندي رونالد كومان، لذا سيقاتل الفريق على ملعبه بكل قوة من أجل تحقيق الفوز وحصد الـ 3 نقاط، وعدم السماح للريال بالخروج من كتالونيا بالانتصار.

في المقابل، يدخل ريال مدريد المواجهة وهو يحتل المركز الثالث على جدول الترتيب برصيد 10 نقاط مع بقاء له مباراة مؤجله لوقت لاحق.

وقبل لقاء الكلاسيكو تلقى الملكي هزيمتين متتاليتين الأول في الجولة الماضية من الدوري الإسباني أمام قادش بهدف دون رد، والثانية بدوري الأبطال على ملعب الريال "سانتياجو بيرنابيو" أمام شاختار دونيتسك بثلاثية لهدفين، وهذا يوحي بأن الريال غير ومستقر الأداء.

وستحاول كتيبة زين الدين زيدان نسيان الإخفاقات الماضية والتركيز حاليًا في المباراة التي يعتبرها مهمة وخاصة بالنسبة له، من أجل تحقيق الانتصار والعودة من خارج الأرض بالنقاط الثلاث.