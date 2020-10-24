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سانشيز يهين ريال مدريد بـ"لوب" رائع فى كلاسيكو الأرض

24 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:03

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قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، ولكن من الصعب أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع، "جول مورنينج" تقرير يومى نقدم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

سجل التشيلى أليكسيس سانشيز، مهاجم إنتر ميلان الإيطالى الحالي، واحدا من أجمل الأهداف في مواجهات كلاسيكو الأرض بين الغريمين التقليدين برشلونة وريال مدريد وذلك عام 2013.

وجاء هدف سانشيز الرائع مع فريقه السابق برشلونة بعدما تلقى تمريرة طولية انطلق بها من منتصف الملعب ثم راوغ المدافع الفرنسي فاران وسدد الكرة من خارج منطقة الجزاء "لوب" مرت فوق لوبيز حارس ريال مدريد وسكنت الشباك في الدقيقة 78 من زمن المباراة.

وقاد سانشيز الفريق الكتالونى للفوز بهدفين مقابل هدف، في كلاسيكو الأرض الذى جمعهما على ملعب "كامب نو" في الجولة العاشرة من الليجا موسم 2013-2014.

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