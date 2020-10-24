البرازيل تواجه الأرجنتين 30 مارس فى تصفيات المونديال

يستقبل المنتخب البرازيلي نظيره الأرجنتيني يوم 30 مارس في ملعب ارينا بيرنامبوكو، في مدينة ريسيفي بتصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال قطر 2022، وسط شكوك حول احتمالية وجود جمهور، بحسب ما أعلنه الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

وأشار إلى الاتحاد إلى أنه لا توجد وسيلة بعد لمعرفة الآن ما إذا كان من الممكن حضور جمهور أم لا للقاء، لأن هذه المسألة ستعتمد على الوضع الصحي آنذاك.

وحقق كل منتخب فوزين في بداية مشوار التصفيات، ليتصدرا جدول تصفيات أمريكا الجنوبية.



وفازت البرازيل على بوليفيا 5-0 في ساو باولو وعلى بيرو 2-4 في ليما.



وتغلبت الأرجنتين بهدف على الإكوادور في بوينوس أيرس، وتغلبت على بوليفيا 1-2 في لاباز.



وقبل الكلاسيكو اللاتيني، تواجه البرازيل فنزويلا في 13 نوفمبر في ساو باولو، وتلعب بعدها بأربعة أيام في مونتفيديو أمام أوروجواي.



أما الأرجنتين فتواجه باراجواي وبيرو في نفس التاريخين.