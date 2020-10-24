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هكذا يمكنك إعادة التغريد بعد تغييرات تويتر الجديدة

24 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:17

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يغير تويتر مؤقتًا طريقة إعادة التغريد "retweet" قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة يوم 3 نوفمبر، للمساعدة فى منع إساءة الاستخدام ونشر المعلومات المضللة، ومع ذلك سيظل بإمكانك إعادة التغريد، لكن حتى نهاية أسبوع الانتخابات على الأقل، لن يكون من السهل تمامًا كالمعتاد إعادة تغريد شىء ما لجميع متابعيك.
 
ووفقا لما ذكره موقع "the verge" ابتداءً من اليوم، عندما تضغط على أيقونة إعادة التغريد، سيشجعك تويتر على كتابة شىء عن تلك التغريدة قبل مشاركتها، ولكن لست مضطرًا إلى كتابة أى شىء إذا كنت لا تريد ذلك.
 
ويمكنك فقط ترك المكان فارغًا والضغط على زر إعادة التغريد لإعادة التغريد كما تفعل عادةً، لكن تويتر يأمل أنه من خلال إدخال بعض التعليقات في العملية، قد يفكر الأشخاص بشكل أفضل فيما يعيدون تغريده أو ينتهزون الفرصة لإضافة وجهة نظرهم الخاصة.
 
وتعد التغييرات في إعادة التغريد ليست هي التغيير الوحيد الذى قد تراه بتجربتك على تويتر، فلن يعرض تويتر أيضا توصيات “liked by” أو "followed by" من أشخاص لا تتابعهم.
 
وسيعرض مربع "الترند" فقط مع سياق إضافي مضمن، ومثل التغييرات في إعادة التغريد، ستكون هذه التعديلات سارية من اليوم حتى نهاية أسبوع الانتخابات على الأقل في الولايات المتحدة، وكان تم الإعلان عن كل هذه التغييرات لأول مرة في 9 أكتوبر، والتي تم تفعيلها الآن.
 

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