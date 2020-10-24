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الأوقاف تنعى العالم الإسلامي د. عبد الستار أبو غدة

24 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:28

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غزة-الرأي

نعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، العالم الإسلامي السوري د. عبد الستار أبو غدة الذي وافته المنية في كندا، أمس الجمعة، عن عمر ناهز 80 عامًا.‏
وتقدمت وزارة الأوقاف بأحر التعازي والمواساة من أسرة الفقيد وعائلته والأمة الإسلامية جمعاء، راجيةً المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء.
وقالت الأوقاف: "افتقدنا أحد كبار علماء الأمة الإسلامية، وأبرز علماء الاقتصاد الإسلامي، والصيرفة الإسلامية في العالم، وأحد أعضاء المجلس الأوربي للإفتاء، قضى حياته في خدمة الإسلام والمسلمين".
يُذكر أن د. عبد الستار من مواليد حلب عام 1940م، حصل على بكالوريوس في الشريعة وبكالوريوس في الحقوق ثم ماجستير في الشريعة وماجستير في علوم الحديث، ثم الدكتوراه في الفقه المقارن من جامعة الأزهر، وكان متخصصًا في الفقه الإسلامي المقارن، خاصةً فقه المعاملات المالية والدراسات المصرفية الإسلامية ودراسة الزكاة والأوقاف، وكان له عديد المؤلفات والبحوث القيمة
عمل رئيسًا للهيئة الشرعية في بنك سورية الدولي الإسلامي، وأستاذًا في العديد من جامعات السعودية والكويت ومصر وغيرها، كما عمل خبيرًا ومقررًا للموسوعة الفقهية التابعة لوزارة الأوقاف الكويتية منذ إنشائها.
 

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