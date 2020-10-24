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الدفاع المدني يتمكن من اخماد حريق باحدى استراحات الشمال

24 تشرين أول / أكتوبر 2020 11:00

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غزة-الرأي

تمكنت أطقم الدفاع المدني شمال غزة من اخماد حريق اندلع فجر اليوم السبت، في استراحة على شاطئ بحر بيت لاهيا.

وبينت أطقم الدفاع المدني ان الحريق ناتج عن تماس كهربائي، ولم يسفر عنه  إصابات.

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