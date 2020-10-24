وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2655) السبت 24/10/2020 وكالة الرأي الفلسطينية 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني يتمكن من اخماد حريق باحدى استراحات الشمال وكالة الرأي الفلسطينية بحر يستنكر تحويل النائب حسن يوسف للاعتقال الإداري وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تستنكر نشر صحف فرنسية رسوم مسيئة للرسول وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحقق في 87 قضية متنوعة وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي : اتفاق التطبيع خيانه وتهديد لهوية السودان ومستقبل الأمة وكالة الرأي الفلسطينية حماية المستهلك تقوم بـ143 زيارة تفتيشية للمحال التجارية والاسواق وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تنعى العالم الإسلامي د. عبد الستار أبو غدة وكالة الرأي الفلسطينية "الكلب الأخضر" يحيّر صاحبه.. والعلم يفسر الحالة النادرة
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية خان يونس: تعقد لقاء بؤري لتقييم آثار تطوير شارع 14146 بحي السطر

24 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:13

1
1

غزة-الرأي

عقدت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة لقاءً بؤرياً مع السكان المقيمين في شارع (14146) في حي السطر شمال المدينة وذلك لتقييم الآثار البيئية والاجتماعية الناجمة عن تطوير المشروع المقترح من قبل البلدية والمرسل إلى صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية للتعرف على تلك الآثار ووضع إجراءات الوقاية من قبل البلدية والمقاولين والمجتمع المحلي.

وحضر اللقاء رئيس قسم الدراسات وإعداد المشاريع م. يوسف أبو حجر، والمهندس بقسم التصميم والإعداد وسام الفقعاوي، ورئيس لجنة الحي أ. محمـد الأسطل، ومسئول لجان الأحياء أ. أسامة سلامة ، والسكان في الشارع الذي يستهدفه التطوير.

وتم خلال اللقاء  توضيح أن المشروع يتم تنفيذه وفق الخطة التنموية الاستراتيجية للبلدية والتي شارك بها المجتمع المحلي، ومناقشة أهمية تنفيذ المشاريع التي تساعد على تطوير الخدمات المقدمة في الأحياء، ودور لجنة الحي المحوري في التعاون مع البلدية للتخفيف من معاناة السكان، في ظل مساعي بلدية خان يونس لإشراك المجتمع المحلي في عمليات التخطيط المختلفة للنهوض بواقع خان يونس نحو الأفضل، حيث تم اطلاع المواطنين المستفيدين والمتأثرين من المشروع على تفاصيله ومكوناته، وضرورة تقديم الحضور ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول المشروع وذلك لتقييم الآثار الاجتماعية والبيئية.

وشكرت لجنة الحي والسكان جهود بلدية خان يونس الرامية إلى تطوير أحياء خان يونس المختلفة في ظل الوضع الراهن، من أجل خدمة المواطنين بالدرجة الأولى وتلبية احتياجاتهم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تنظم لقاًء لمنسقيها في جامعات قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟