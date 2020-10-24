بلدية خان يونس: تعقد لقاء بؤري لتقييم آثار تطوير شارع 14146 بحي السطر

غزة-الرأي

عقدت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة لقاءً بؤرياً مع السكان المقيمين في شارع (14146) في حي السطر شمال المدينة وذلك لتقييم الآثار البيئية والاجتماعية الناجمة عن تطوير المشروع المقترح من قبل البلدية والمرسل إلى صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية للتعرف على تلك الآثار ووضع إجراءات الوقاية من قبل البلدية والمقاولين والمجتمع المحلي.

وحضر اللقاء رئيس قسم الدراسات وإعداد المشاريع م. يوسف أبو حجر، والمهندس بقسم التصميم والإعداد وسام الفقعاوي، ورئيس لجنة الحي أ. محمـد الأسطل، ومسئول لجان الأحياء أ. أسامة سلامة ، والسكان في الشارع الذي يستهدفه التطوير.

وتم خلال اللقاء توضيح أن المشروع يتم تنفيذه وفق الخطة التنموية الاستراتيجية للبلدية والتي شارك بها المجتمع المحلي، ومناقشة أهمية تنفيذ المشاريع التي تساعد على تطوير الخدمات المقدمة في الأحياء، ودور لجنة الحي المحوري في التعاون مع البلدية للتخفيف من معاناة السكان، في ظل مساعي بلدية خان يونس لإشراك المجتمع المحلي في عمليات التخطيط المختلفة للنهوض بواقع خان يونس نحو الأفضل، حيث تم اطلاع المواطنين المستفيدين والمتأثرين من المشروع على تفاصيله ومكوناته، وضرورة تقديم الحضور ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول المشروع وذلك لتقييم الآثار الاجتماعية والبيئية.

وشكرت لجنة الحي والسكان جهود بلدية خان يونس الرامية إلى تطوير أحياء خان يونس المختلفة في ظل الوضع الراهن، من أجل خدمة المواطنين بالدرجة الأولى وتلبية احتياجاتهم.