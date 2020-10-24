السماك: قرار الطاقة لم يلغَ ولجنة مختصة ستُتابع القضية

غزة – الرأي:

أكدّ رئيس اللجنة الحكومية لمتابعة المولدات التجارية"موسى السماك"، أن قرار سلطة الطاقة لم يلغ أبدا، وأن الاتفاق مع أصحاب المولدات جرى على تحصيل سلفة مالية لشهر أكتوبر بما لا يزيد عن 2.5 شيقل، ويمنع عليه أن يتحصل مبلغ أكثر منه.

وقال السماك "إن الاتفاق قضى بتشكيل لجنة برئاسة الحكومة تضم خبراء واستشاريين ومهندسين والقطاع الخاص، لمتابعة الأوضاع عن كثب في الميدان حتى الثلاثين من شهر نوفمبر المقبل".

وأوضح أنه حال تأكد أن سعر 2.5 شيقل للكيلو مناسبًا فسيجري اعتماده، وإن ثبت أقل أو أعلى فسيجري اعتماد السعر بناء على المتابعة الميدانية، للخروج من حالة الخلاف حول التسعيرة.

وشددّ على أن هذا لا يعني ابدا الغاء قرار سلطة الطاقة بل المتابعة الميدانية بمشاركة مختلف الأطراف ذات العلاقة للتأكد من مناسبة السعر وإنهاء الخلاف.

"الرسالة نت"