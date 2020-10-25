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يوفنتوس فى صراع العودة للصدارة أمام هيلاس فيرونا الليلة

25 تشرين أول / أكتوبر 2020 07:33

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يحل هيلاس فيرونا ضيفا على يوفنتوس، في تمام التاسعة و45 دقيقة، مساء اليوم الأحد، على ملعب أليانز ستاديوم، في إطار فعاليات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم للموسم الجديد 2020/2021.

ويأمل يوفنتوس في تحقيق الفوز في مباراة اليوم بعد أن كان حامل اللقب قد تعثر في مباراة الأخيرة بالدوري الإيطالي أمام كروتوني بإنهاء المباراة بالتعادل بهدف لكل من الفريقين في الجولة الماضية ليتواجد اليوفي في المركز السابع على جدول الترتيب برصيد 8 نقاط.

وسيقاتل لاعبو يوفنتوس في مباراة اليوم أمام هيلاس فيرونا، للعودة سريعًا إلى الانتصارات المحلية وحصد مزيد من النقاط لاستعادة صدارة جدول الترتيب.

بينما يرغب هيلاس فيرونا هو الآخر في تقديم مباراة جيدة أمام يوفنتوس اليوم بعد أن تعادل في الجولة الماضية سلبيًا أمام جنوى في ليحتل المركز الثامن برصيد 7 نقاط.

وعلى الرغم من الأداء الجيد الذى ظهر به هيلاس فيرونا منذ انطلاقة الموسم الجديد للدوري الإيطالي، إلا أنه خسر في أخر مباراتين 5 نقاط من خسارة وتعادل، لذا سيحاول القتال أمام اليوفي الليلة من أملا في تعويض نزيف النقاط، والعودة إلى المسار الصحيح.

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