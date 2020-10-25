رأسية جيرو تقهر ليستر سيتى فى الوقت القاتل بالبريميرليج

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، ولكن من الصعب أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع، "جول مورنينج" تقرير يومى نقدم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

أحرز النجم الفرنسى أوليفييه جيرو، مهاجم تشيلسى الانجليزى، هدفا رائعا لا ينسى في مشواره مع فريقه السابق أرسنال ضد ليستر سيتى بالدوري الإنجليزي.

وسجل جيرو هدفا رائعا في اللحظات الأخيرة عن طريق ضربة رأسية سكنت شباك ليستر سيتى، ليقود المهاجم الفرنسي الجانرز نحو الفوز بنتيجة 4-3 فى افتتاحية الدوري الانجليزي الممتاز عام 2017 على ستاد "الإمارات".

يذكر أنه يحتضن ستاد "الإمارات"، المواجهة النارية بين أرسنال وضيفه ليستر سيتى، في تمام التاسعة والربع من مساء اليوم، في قمة منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".