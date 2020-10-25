وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد فتى باعتداء جنود الاحتلال عليه شمال رام الله وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف مقبرة المشرف على "الخزانة الملكية" الفرعونية وكالة الرأي الفلسطينية التثقيف الصحي ينظم لقاءً توعوياً للكشف المبكر عن سرطان الثدي وكالة الرأي الفلسطينية 21 تطبيقًا خطيرًا على هاتفك الأندرويد احذفهم فورا وكالة الرأي الفلسطينية علماء يعثرون على طائر به خصائص أنثوية وذكورية وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحقق في 139 قضية وتوقف 29 متهماً وكالة الرأي الفلسطينية كمامة تعمل بالبطارية تقتل فيروس كورونا فى الهواء وكالة الرأي الفلسطينية كيفية استخدام جهاز الأندرويد كاميرا ويب وكالة الرأي الفلسطينية مع بدء العام الدراسى .. علامات تدل على إصابة طفلك بكورونا وكالة الرأي الفلسطينية مخاطر زيادة الوزن على صحة الجسم
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

كمامة تعمل بالبطارية تقتل فيروس كورونا فى الهواء

25 تشرين أول / أكتوبر 2020 07:46

1
1


ابتكر الباحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة كمامة تعمل بالبطارية مع شبكة نحاسية تصل درجة حرارتها إلى 194 درجة فهرنهايت (90 درجة مئوية) تقتل فيروس كورونا في الهواء، فبدلاً من ترشيحها، يمكن أن يقتل قناع الوجه الكهربائي جزيئات الفيروس التاجي عن طريق تمرير الهواء الذي تتنفسه عبر هذه الشبكة.
 
وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن هذا المفهوم يجعل الفلتر المعدني الساخن محاطًا بالنيوبرين العازل للسماح بارتدائه.
  
وقال الباحثون، إن الجهاز الذي يعمل بالبطاريات إذا تم تسويقه سيكون على الأرجح أغلى من القناع القماش أو القناع الجراحي أو جهاز التنفس الصناعي N95.
 
ولكن سيكون القناع الساخن مثاليًا للحالات التي يكون فيها خطر التعرض للفيروس مرتفعًا، كما هو الحال في بيئة الرعاية الصحية أو في وسائل النقل العام المزدحمة.
كما أنه لن تحتاج إلى التخلص منه أو تعقيمه بعد استخدامه، حيث بدأ الباحثون الذين تقدموا بطلب للحصول على براءة اختراع لتصميم القناع في بناء نماذج أولية لإجراء الاختبارات المادية عليها.

وأوضح قائد الورقة البحثية والمهندس الكيميائي صموئيل فوشر، أن الغالبية العظمى من الأقنعة تعمل اليوم عن طريق الترشيح أو ترشيح الجسيمات حسب الحجم أو الشحنة الكهربائية.
 
وأضاف الباحث الكبير وزميله المهندس الكيميائي مايكل سترانو: "هذا مفهوم جديد تمامًا للقناع من حيث أنه لا يمنع الفيروس بشكل أساسي، بل يسمح بالمرور عبر القناع، ويبطئه ويعطله".
  
ابتكر الباحثون نماذج رياضية لتحديد نطاق درجة الحرارة المثلى الذي ستحتاج الشبكة للوصول إليه من أجل تعطيل جزيئات الفيروس التاجي حراريًا عند استنشاقها داخل القناع أو خارجه.
 
وقرروا أن درجة الحرارة التي تبلغ حوالي 194 درجة فهرنهايت (90 درجة مئوية) يمكن أن تقلل تركيز الفيروس في الهواء بما يتراوح بين ألف ومليون، اعتمادًا على حجم القناع نفسه.
 
ويمكن تحقيق درجة الحرارة هذه عن طريق تشغيل تيار كهربائي عبر الشبكة، وهي مصنوعة من سلك نحاسي بسمك 0.1 ملليمتر، وتأخذ الطاقة من بطارية 9 فولت، والتي يجب أن تكون قادرة على تشغيل القناع لبضع ساعات في المرة الواحدة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تنظم لقاًء لمنسقيها في جامعات قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟