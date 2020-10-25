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الشرطة البحرية تُنقذ "مواطنين" من الغرق وتضبط سمكاً فاسداً

25 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:27

الشرطة البحرية تُنقذ
الشرطة البحرية تُنقذ

غزة- الرأي

أنقذت طواقم الدوريات والإنقاذ التابعة للشرطة البحرية في محافظة شمال غزة اثنين من المواطنين بعد تعرضهم للغرق.

وذكرت البحرية صباح اليوم الأحد،  أنه "أثناء خروج دورية عائمة اعتيادية لتفقد الخط الساحلي داخل بحر المحافظة، تبين وجود شابين بالقرب من منطقة صخرية خطيرة، ويتعرضان لتيارٍ شديد".

وأوضحت البحرية، أن القوة العائمة هرعت إلى إنقاذهم وإخراجهم على الفور، وعمل الإسعافات الأولية على متن المركب، وصولاً الى شاطئ البحر، مشيرةً إلى أنه تم نقلهما الى مستشفى الشفاء عبر الإسعاف، نظراُ لوجود حالة ُوصِفَت بالمتوسطة والأخرى طفيفة.

في سياق مُنفصل،  ضبطت الشرطة البحرية في محافظة غـزة كمية من السمك الفاسد تقدر بــ"20" كيـــلو جرام غيــــر صـالـــح للاستهلاك الآدمي بحوزة أحــد صيــادي الأسماك داخل مينـاء غـــزة.

وأوضحت البحــرية أنــه تم ضـبـط الكميـة وتحـريـزها على الفور، نظراً لاصطيادها في مناطق ملوثة يُحظر الصيـد فيها، لافتةً إلى أنه تم إتلاف كمية الأسماك المحرزة بالكامل، بعد تشكيل لجنة من الشرطة البحرية، وفق الضوابط والنظام المعمول به.

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