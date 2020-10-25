الأوقاف تستقبل وفداً من مديرية تعليم شرق غزة

غزة-الرأي

استقبل د. محمد سالم مدير أوقاف غزة وفداً من مديرية تعليم شرق غزة برئاسة أ. مازن نور الدين مدير المديرية وأ. سمعان عطا الله، رئيس قسم الإرشاد التربوي، وذلك لبحث سبل التعاون بين الطرفين ومناقشة العديد من الملفات ذات الشأن المشترك.

وثمن سالم خلال الزيارة جهود وزارة التربية والتعليم العالي، في القيام بأداء رسالتها السامية واهتمامها بالطلبة خاصة في ظل أزمة كورونا، مؤكداً على أهمية التعاون المشترك لتنفيذ مجموعة فعاليات بين أوقاف غزة والتربية والتعليم.

واستعرض الجانبان أثناء اللقاء أبرز الأنشطة والبرامج والفعاليات التي تنفذها المديريتان، والعوائق التي قد تعترض مسيرة العمل.

وفي نهاية اللقاء أشاد نور الدين بجهود مديرية أوقاف غزة في تربية الجيل، وخدمة الإسلام والمسلمين، منوهاً أن التعليم والأوقاف يكملان بعضهما البعض من حيث الأهداف والواجبات.

