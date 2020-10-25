وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تجمع وترحل 3,401 طن نفايات و1,360 كوب ردميات وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الأمن والسلامة بخان يونس تجري 20 زيارة لنقاط توزيع الغاز وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تتلف أغذية فاسدة وتشرف على ذبح 147 رأس ماشية وكالة الرأي الفلسطينية استهتار المواطنين.. يسلب مناطق بغزة حريتها وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف خان يونس تستقبل وفداً من جمعية شعاع للعلوم والتقنيات وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة صبحي ابو كرش "أ" تجتمع بالهيئة التدريسية قبيل اسئناف الدراسة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تتلف 3,690 طن أغذية فاسدة وكالة الرأي الفلسطينية 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا و113 حالة تعافٍ في غزة وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تستقبل وفداً من مديرية تعليم شرق غزة وكالة الرأي الفلسطينية جيش الاحتلال يبدأ مناورة تحاكي حربًا على عدة جبهات
أخبار » الأخبار الحكومية

الأوقاف تستقبل وفداً من مديرية تعليم شرق غزة

25 تشرين أول / أكتوبر 2020 09:56

1
1

غزة-الرأي

استقبل د. محمد سالم مدير أوقاف غزة وفداً من مديرية تعليم شرق غزة برئاسة أ. مازن نور الدين مدير المديرية وأ. سمعان عطا الله، رئيس قسم الإرشاد التربوي، وذلك لبحث سبل التعاون بين الطرفين ومناقشة العديد من الملفات ذات الشأن المشترك.
وثمن سالم خلال الزيارة جهود وزارة التربية والتعليم العالي، في القيام بأداء رسالتها السامية واهتمامها بالطلبة خاصة في ظل أزمة كورونا، مؤكداً على أهمية التعاون المشترك لتنفيذ مجموعة فعاليات بين أوقاف غزة والتربية والتعليم.
واستعرض الجانبان أثناء اللقاء أبرز الأنشطة والبرامج والفعاليات التي تنفذها المديريتان، والعوائق التي قد تعترض مسيرة العمل.
وفي نهاية اللقاء أشاد نور الدين بجهود مديرية أوقاف غزة في تربية الجيل، وخدمة الإسلام والمسلمين، منوهاً أن التعليم والأوقاف يكملان بعضهما البعض من حيث الأهداف والواجبات.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تنظم لقاًء لمنسقيها في جامعات قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟