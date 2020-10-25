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بلدية خان يونس تتلف أغذية فاسدة وتشرف على ذبح 147 رأس ماشية

25 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:18

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غزة-الرأي

أتلفت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة  (3,690) طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وذلك خلال الجولات التفتيشية على المحلات التجارية بالمدينة خلال شهر  سبتمبر الماضي.

وأوضح مدير دائرة الصحة والبيئة في بلدية خان يونس د. يوسف شبير أن الأغذية المتلفة اشتملت على المكونات الغذائية المختلفة بكافة أنواعها والحلويات والمشروبات والدجاج والمجمدات والبهارات وصدور الحبش والأسماك والطحينية والحمص والأجبان والفواكه والحلاوة والشكولاتة وغيرها.

وبين شبير أن المسلخ البلدي قد أشرف طبياً على ذبح (147) رأس ماشية صغيرة وكبيرة ، بالإضافة إلى إتلاف (194) كجم من الكبدة والرئة والقلب والكلية والطحال، مشيراً إلى أن قسم الصحة العامة  قام بمنح  تراخيص مزاولة لعدد من الحرف الجديدة بعد اجراء الفحوصات الطبية المطلوبة، بالإضافة إلى متابعة (33) شكوى من الجمهور والتعامل معها وفق النظام، وتحرير (28) إخطارًا ومخالفتين لغير الملتزمين بالشروط الصحية، إلى جانب إستخدام (70) لتر زيوت بترولية لمكافحة البعوض.

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