لجنة الأمن والسلامة بخان يونس تجري 20 زيارة لنقاط توزيع الغاز

غزة-الرأي

نفذت لجنة الأمن والسلامة في محافظة خان يونس (20) زيارة وجولة ميدانية لعدد من نقاط وتوزيع الغاز المنزلي المؤقتة في المناطق السكنية والتي يتعارض وجودها مع النظام والقانون وتؤثر على سلامة أبناء شعبنا، وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي.

وذكر مدير دائرة الصحة والبيئة د. يوسف شبير أن اللجنة تبذل جهوداً تجري على قدم وساق من أجل التحقق من كافة مراكز تعبئة وتوزيع الغاز المنزلي في كافة أحياء خان يونس، وتتابع عملها عن كثب من خلال التدقيق في مدى مطابقتها لشروط السلامة العامة، وتمنع وجود أي محطة أو نقطة غاز بين المناطق السكنية وذلك للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين.

وبين أن اللجنة التي تضم بلدية خان يونس ووزارة العمل بخان يونس، ودائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة، ووزارة الاقتصاد الوطني، وجهاز الدفاع المدني، ومباحث التموين قد ضبطت عدة حالات مخالفة للنظام والقانون، وقامت بالتحرز على معدات العمل وتحرير (2) محضر ضبط ومصادرة وتوزيع (5) إخطارات مؤكداً على أن هذا الأمر يعتبر حسب النصوص القانونية مخالفاً للنظام ويشكل كارثة على حياة أبناء شعبنا.