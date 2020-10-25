بلدية خان يونس :استمرار تشجير شوارع المدينة وزراعة المرافق العامة

قام قسم الحدائق والمتنزهات في دائرة الصحة والبيئة في بلدية خان يونس بتنفيذ مجموعة من الحملات المختلفة لتشجير شوارع المدينة وزراعة المرافق العامة والخدماتية من أجل الحفاظ على البيئة وإضفاء المظهر الجمالي لخان يونس .

وذكر رئيس القسم م. عمر مطر أن حملة التشجير وزراعة الحدائق ورعايتها بشكل مستمر تأتي في إطار خطة العمل التي يتم بموجبها تعزيز النواحي البيئية بالإضافة إلى عملية توزيع الأشتال المختلفة على قطاعات واسعة من المجتمع لزيادة المساحات الخضراء للمساهمة في تكوين ثقافات وقيم إيجابية لدى المواطنين للمحافظة على الأشجار ورعايتها.

وبين مطر أن الفنيون بدأو بعملية تشكيل الأشجار غير المثمرة في الشوارع العامة وتجوير وتعشيب الحدائق الواقعة بين المناطق السكنية.