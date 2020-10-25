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للعام السابع على التوالي

تربية الوسطى والكتلة الإسلامية يفتتحان مشروع نحو الهدف "7"

25 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:35

تربية الوسطى والكتلة الإسلامية يفتتحان مشروع نحو الهدف "7"
تربية الوسطى والكتلة الإسلامية يفتتحان مشروع نحو الهدف

الوسطى- الرأي

 افتتحت مديرية التربية والتعليم بالوسطى، بالتعاون مع الكتلة الإسلامية بالمحافظة الوسطى مشروع (نحو الـهدف 7)، للعام السابع على التوالي وذلك  لدعم طلاب الثانوية العامة ومساندتهم خلال العام الدراسي.

 ويشمل المشروع  جميع طلاب الثانوية العامة في المحافظة، بحضور مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج ورئيس قسم العلاقات العامة أحمد دلول و مسئول الكتلة الإسلامية بالوسطى أمجد مزيد، ومشرف النشاط الكشفي محمود الطلاع وحشد من طلبة الثانوية العامة وذلك بقاعة الاجتماعات بمركز التدريب التربوي بالوسطى.

 

 وفي كلمته رحب مدير التربية والتعليم بالحضور، وتحدث عن أهمية هذا المشروع، داعياً الطلاب للاجتهاد في دراستهم حتى ينالوا أعلى الدرجات ويكونوا مميزين في مجتمعاتهم وقادرين على خدمة وطنهم ودينهم، معبراً عن شكره للكتلة الإسلامية على جهودها المبذولة في كافة الأصعدة لخدمة الطلاب والرقي بهم للوصول نحو الهدف الأسمى وهو النجاح.

 

 من جانبه أوضح مزيد، أن هذا المشروع ينفذ للعام السابع على التوالي، مشيداً بما حققه المشروع خلال الأعوام السابقة وأثره الكبير على طلبة الثانوية العامة، وأضاف ان هذا المشروع يهتم بطلاب التوجيهي منذ بداية العام الدراسي حتى نهايته وتصاحب فقراته الطالب طيلة العام، مشيراً إلى أن المشروع يمر بمراحل عدة بداية بتوزيع ملزمة مذكرتي وتوزيع بريد النجاح واللقاءات العلمية ووصولاً لزيارات تهانينا يوم إعلان النتائج.

 

IMG_2137 IMG_2130 تربية الوسطى والكتلة الإسلامية يفتتحان مشروع نحو الهدف
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