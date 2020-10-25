تعليم الشمال يكرّم المعلمة أسماء مصطفى لفوزها بلقب المعلم العالمي

غزة- الرأي

كرّم مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. أشرف حرز الله، المعلمة أسماء مصطفى من مدرسة حليمة السعدية الأساسية للبنات، لفوزها بلقب المعلم العالمي للعام 2020 من مؤسسة AKS Education Award في الهند.

جاء ذلك في مكتب مدير التعليم بحضور مدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، ورئيس قسم الإشراف التربوي أ. مطر الغفري، ومشرفة اللغة الانجليزية أ. خضرة جحجوح.

وتقدم أ. حرز الله بالتهنئة والمباركة للمعلمة "أسماء مصطفى" لتحقيقها هذا الفوز الذي يعتبر إضافة نوعية لها في مسيرتها المهنية والتربوية، كما يعتبر إنجازاً لمديرية شمال غزة التي تزخر بكوكبة من المعلمين والمعلمات المتميزين والمتميزات.

وتمنى أ. حرز الله للمعلمة المحتفى بها مزيدا من التميز والتفوق، داعياً إياها إلى الحفاظ على هذا الانجاز من خلال المراكمة عليه وتعزيزه.

من جهتها، ثمّنت المعلمة "أسماء"، هذه اللفتة الكريمة من مدير التعليم، مشيدة بجهوده ودوره في إذكاء روح المنافسة بين المعلمين، بما يساهم في خدمة وتطوير العملية التعليمية.

وأهدت المعلمة "أسماء" فوزها لمديرية التربية والتعليم في شمال غزة، التي أولتها رعاية خاصة، للوصول إلى ما وصلت إليه من تميز وإبداع.

وتمكنت المعلمة أسماء من الفوز بعدما شاركت في المسابقة وقدّمت مجموعة من الأعمال والأنشطة الإبداعية في التدريس، منها تأليف كتب مثل: كتاب الخمس وأربعون لعبة لتعليم اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها، والرحلات التعليمة حول العالم لتعليم مهارات اللغة الإنجليزية.

ومن أعمالها التطور العملي الذاتي والتواصل مع العالم الخارجي والحصول على عدة عضويات منها: عضو المجتمعات التعليمية العالمية المختلفة - الاعتمادات العالمية لدى الشركات المنتجة للتعليم الرقمي (مايكروسوفت - جوجل - آبل - واكلت - ناشيونال جيوجرافيك).

ومن أعمال المعلمة التي أهلتها للفوز توظيف التكنولوجيا الأمثل في التعليم وتحقيق نتائج ايجابية في سلوك وأداء الطالبات وتحصيلهن، والتعاون اللامحدود مع معلمين ومعلمات من أكثر من 100 دولة حول العالم والمشاركة في مؤتمرات التعليم الدولية في عدة دول، و والالتقاء بطلاب وطالبات عبر الفضاء الافتراضي في مدارس مختلفة حول العالم للتحدث إليهم ونقل الخبرات، إضافة إلى تنفيذها لمبادرة "معلمون خلف الشاشات" والتي تهتم بتدريب كوكبة من المعلمين والمعلمات في المجال التعليمي وتخصص اللغة الإنجليزية بشكل افتراضي.