مدرسة النور والأمل بالوسطى تزود طلاب الثانوية العامة بكتب "برايل"

الوسطى- الرأي

حوّلت مدرسة النور والأمل الثانوية المشتركة للمكفوفين بمديرية التربية والتعليم بالوسطى، كتب المنهاج المدرسي من المبصر إلى لغة برايل باستخدام الأدوات والتقنيات التي تمتلكها المدرسة، وذلك للمساعدة في دمج الطلاب المكفوفين وضعاف البصر في المدارس،

وقالت مديرة المدرسة سهير مرتجى، إن هذه الخطوة تأتي لمساعدة الطلاب المكفوفين وضعاف البصر على الاندماج في المدارس العادية مع نظرائهم من المبصرين للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١ م ، وان مدرسة النور والأمل تسخر كل امكانياتها وأدواتها لدعم ومساعدة هذه الفئة من الطلاب.

وأضافت مرتجى أن الكتاب هو العنصر الرئيسي في العملية التعليمية والوسيلة الأمثل للطالب الكفيف لمتابعة دروسه أسوةً بأقرانه من الطلاب المبصرين، لذا حرصت المدرسة على طباعة الكتب بلغة برايل وايصالها للطلبة في مدارسهم المختلفة ليتمكنوا من متابعة دروسهم خاصة بعد قرار بدء المرحلة الثانية من العودة الآمنة للمدارس.