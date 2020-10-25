تعليم غرب غزة يعزز تعاونه مع الكتلة الإسلامية

غزة- الرأي

استقبل مدير التربية والتعليم د.عبدالقادر أبوعلي وفدا من الكتلة الاسلامية ، ضم كلا من أ.عبد اللطيف زغرة رئيس الكتلة الإسلامية منطقة غزة وعدد من مسئولي الكتلة الاسلامية في مدينة غزة ، اضافةً الى أ.مها حلس مدير الدائرة الادارية ، أ.مجدي الخطيب العلاقات العامة والاعلام في المديرية.

و رحب د.أبوعلي بوفد الكتلة الاسلامية وأثنى على الدور الذي يقدموه دعماً للمسيرة التعليمية من خلال العديد من البرامج والفعاليات قدمتها الكتلة على مدار الاعوام المنصرمة والتي تخدم المسيرة التعليمية وتخدم الطالب الفلسطيني على وجه الخصوص.

وشكر مدير التعليم الكتلة الاسلامية على جهودهم الكبيرة التي كانت نتائجها واضحه وبناءة في شتى مدارس تربية غرب غزة وعلى وجه الخصوص خلال هذه الفترة الصعبة التي تمر بها العملية التعليمية جراء جائحة كورونا ( كوفيد 19 ).

ومن جانبه شكر زعرة مدير التعليم على حسن استقباله وعلى مجهوداته المبذولة من أجل بناء جيل واعي ومتعلم يهدف إلى الارتقاء بالمجتمع الفلسطيني، منوهاً الى أن الكتلة الاسلامية في مدينة غزة ستقوم بتوزيع الكمامات الطبية والجل المعقم والنشرات التوعوية على جميع طلاب مدارس مديرية غرب غزة خلال المرحلة الثانية من عودة واستئناف العملية التعليمية وذلك حرصاً منهم على سلامة الطالب والمجتمع.

وفي ختام الزيارة قدم وفد الكتلة درع الشكر والتقدير لمدير التعليم على المجهودات المبذولة خدمة للطالب والمعلم والمدرسة.

