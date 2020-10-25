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المستشار عابد يبحث تعاونه مع مركز التحكيم بالغرفة التجارية

25 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:21

المستشار عابد يبحث تعاونه مع مركز التحكيم بالغرفة التجارية
المستشار عابد يبحث تعاونه مع مركز التحكيم بالغرفة التجارية

غزة- الرأي

استقبل المستشار محمد عابد رئيس المجلس الأعلى للقضاء في ديوانه،  وفداً من الغرفة التجارية الفلسطينية في قطاع غزة يرأسه الأستاذ وليد الحصري رئيس الغرفة.

جاء ذلك بحضور المستشار أشرف فارس أمين عام المجلس الأعلى للقضاء والمستشار زياد ثابت رئيس المكتب الفني ودائرة التفتيش القضائي والمستشار حسن الهسي قاضي محكمة الاستئناف والمستشا خليل البطش قاضى محكمة بداية خانيونس والمستشار أحمد أبو نعمة قاضي محكمة بداية غزة وضم الوفد نائب رئيس مركز التحكيم الأستاذ رشاد حمادة و المهندس محمد الفرعاوي والأستاذ علي عطاالله، والأستاذ بسام مرتجى مدير الغرفة التجارية ود زياد الدماغ أمين سر المركز.
وتأتي هذه الزيارة تتويجاً لتدشين مركز التحكيم بالغرفة التجارية حديث النشأة، ولبحث سبل التعاون بين المجلس الأعلى للقضاء ومركز التحكيم بالغرفة التجارية.
من جانبه أكد الأستاذ الحصري على أن المركز هو ثمرة القرار الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء في إحالة النزاعات التجارية بين التجار إلى الغرفة التجارية وعدم إقحامهم في المحاكم واحترام خصوصياتهم التجارية وتجنيبهم السجون والوصول إلى حلول مناسبة لجميع الأطراف.
من جهته رحب المستشار عابد بالحضور معرباً عن سعادته بهذا المركز ، وأثنى على جهود الغرفة التجارية المبذولة في الوقوف عند مشكلات التجار وأصحاب الذمم المالية وإمكانية حلها، داعياً إياهم لمحاولة تصفير قضايا التجار في قطاع غزة، ومؤكداً على أن المجلس الأعلى للقضاء حاول إيجاد حلول مع الجهات المختصة سواء بتوفير المكان المناسب مع إدارات السجون أو إحالة الخلافات للغرفة التجارية دون المساس بكرامة التاجر وسمعته وبما يضمن إعادة الحقوق لأصحابها. 
وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة اللقاءات التي يجريها رئيس المجلس الأعلى للقضاء مع مؤسسات المجتمع المدني ومكوناته وجميع المؤسسات الفاعلة في القطاع لتقديم أفضل الخدمات للمواطن الفلسطيني وبما يتناسب مع تضحياته.

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