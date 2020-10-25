وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تنهي تجهيزاتها لاستقبال طلبة الصفوف (7-11) وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة يعزز تعاونه مع الكتلة الإسلامية وكالة الرأي الفلسطينية 5 وفيات و342 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة الغربية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يناقش مع المشرفين التربويين المرحلة الثانية للعودة للمدارس وكالة الرأي الفلسطينية تنديد فصائلي بإعدام الاحتلال الفتى صنوبر قضاء رام الله وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة النور والأمل بالوسطى تزود طلاب الثانوية العامة بكتب "برايل" وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يكرّم المعلمة أسماء مصطفى لفوزها بلقب المعلم العالمي وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة العز بن عبد السلام بتعليم الوسطى تنفذ درساً نموذجياً في اللغة العربية وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى والكتلة الإسلامية يفتتحان مشروع نحو الهدف "7" وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف رفح تُعقم مساجدها بالتعقيم الضبابي الكحولي
أخبار » الأخبار الحكومية

المستشار عابد يبحث تعاونه مع بلديتي المغراقة والزهراء

25 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:24

المستشار عابد يبحث التعاون مع بلديتي المغراقة والزهراء
المستشار عابد يبحث التعاون مع بلديتي المغراقة والزهراء

غزة- الرأي

التقى المستشار محمد عابد رئيس المجلس الأعلى للقضاء،  برئيس بلدية المغراقة  نضال أبو كميل ورئيس بلدية الزهراء  مروان حمد ، بحضور المستشار أشرف فارس أمين عام المجلس الأعلى للقضاء والمستشار زياد ثابت رئيس المكتب الفني والتفتيش القضائي والمستشار ماهر الجملة قاضي محكمة صلح غزة والأستاذ عصام النخالة مستشار بلدية الزهراء والأستاذ عبد الرحيم ابو عطيوي مستشار بلدية المغراقة.
وذلك لبحث سبل التعاون بين القضاء والبلديتين وأهم المشكلات التي تواجههما لاسيما مخالفات البناء والإزالة، والطرق الإجرائية لتنفيذها وكذلك النفوذ الإقليمي لهما أمام القضاء.
من جهته رحب المستشار عابد برئيسي البلديتين والوفد المرافق لهما وأشاد بالدور الفاعل الذي تقومان به من أجل النهوض بالمستوى الحضاري عموماً ولمنطقة نفوذهما وللوصول إلى ما يبتغيه المواطن من خدمات تضمن له حياة كريمة.
كما أكد سعادته على أن القضاء هو ملاذ الجميع بما يحفظ حقوق المواطن والبلدية على حد سواء مشيراً إلى حق البلديات في اتخاذ إجراءات إدارية على أرض الواقع دون اللجوء إلى المحاكم لمنع المخالفة وقت حدوثها وعدم إطالة التقاضي أمام المحاكم وهو ما نص عليه القانون، وأن ما يصل إلى المحاكم ينبغي أن يكون معززاً بتقارير للمفتشين واضحة وصريحة يحكم بناءً عليها.

من جانبه أشاد أبو كميل بدور المجلس الأعلى للقضاء في نظر قضايا البلديات، وسهولة الإجراءات المتبعة امام المحاكم في غزة ومطالباً بعقد ورش عمل بين مفتشي البلديات والمجلس الأعلى للقضاء، وكذلك مع الشرطة في تحديد آليات التنفيذ.
من جانبه أكد المستشار ثابت على استعداد المجلس الأعلى للقضاء للوقوف عند أي مشكلات تهم البلديات وإيجاد السبل لحلها وتذليل العقبات أمام المتقاضين عموماً للوصول للعدالة الناجزة.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي يجريها رئيس المجلس الأعلى للقضاء مع مؤسسات المجتمع المدني ومكوناته وجميع المؤسسات الفاعلة في القطاع لتقديم أفضل الخدمات للمواطن الفلسطيني وبما يتناسب مع تضحياته

76e747af-de92-4ff0-bb0d-4f915a5f71d0 المستشار عابد يبحث التعاون مع بلديتي المغراقة والزهراء
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تنظم لقاًء لمنسقيها في جامعات قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟