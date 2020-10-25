بلدية خان يونس تشرع بتنفيذ المرحلة الثالثة بشارع جمال عبد الناصر

غزة-الرأي

شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بفرد طبقة اسفلتية في شارع جمال عبد الناصر "المرحلة الثالثة" في الجزئية الممتدة من شارع المارس جنوبًا وحتى مسجد الكتيبة شمالاً، وذلك ضمن المساعي التي تجري على قدم وساق للانتهاء من تطوير كافة مراحل الشارع المذكور.

وأجرى رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة جولة تفقدية لسير العمل في المشروع بمشاركة مُسير دائرة المشاريع بالبلدية م. موسى الأخرس، ومدير مشاريع خان يونس بالإدارة العامة للمشاريع بوزارة الحكم المحلي م. حسان المقوسي، والطواقم الهندسية المشرفة في الميدان، وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروع عن كثب.

وأكد م. البطة على أهمية المشروع وصولاً إلى فرد طبقة الأسفلت والتي تتم من خلال إحدى شركات المقاولات المحلية لإنجازه بالسرعة الممكنة قبيل دخول فصل الشتاء، لافتًا إلى أن المشروع يتم تنفيذه بالشراكة مع الإدارة العامة للمشاريع بوزارة الحكم المحلي وبتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتكلفة إجمالية لكامل المشروع بلغت (1.2) مليون دولار.

وشدد البطة على أهمية مشروع تطوير شارع جمال عبد الناصر حيث يعتبر مسلكاً لعبور المركبات من كافة أنحاء خان يونس وأحيائها إلى مركز المدينة، مشيرًا إلى مساعي تطوير كافة الشوارع بالرغم من الظروف القاهرة وذلك للمساهمة في التخفيف من معاناة المواطنين وأصحاب المحال التجارية والتسهيل على سائقي المركبات.

وثمن م. البطة الدعم المادي الذي تبرعت به دولة الكويت الشقيق من خلال الصندوق الكويتي للتنمية من خلال تطوير مجموعة من شوارع خان يونس، مشيدًا بدور وزارة الحكم المحلي في دعم جهود البلدية لتطوير البنية التحتية للمدينة، شاكرًا تفهم المواطنين وتعاونهم الكامل مع الطواقم العاملة في الميدان.

من جانبه ،أوضح أنه جاري فرد طبقة اسفلت للمرحلة الثالثة للمشروع بمساحة (2000) متر مربع، مشيرًا إلى أنه قد تم في وقت سابق تطوير البنية التحتية من خلال إنشاء عبارة وشبكة لتصريف مياه الأمطار ، وتركيب خطوط مياه جديدة، وأعمال الصرف الصحي، فيما سيتم تركيب أعمدة وكشافات الإنارة وإشارات المرور وتهيئة ممرات المشاة ولوازم تطوير الشارع بالكامل.

