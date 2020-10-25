بلدية غزة تعقد اجتماعا لمناقشة خطة طوارئ استقبال الشتاء

غزة-الرأي



عقدت لجنة الطوارئ في بلدية غزة اجتماعا لمناقشة خطة الطوارئ التي أعدتها البلدية للعمل خلال حالة الطوارئ وموسم الشتاء المقبل ومواجهة المنخفضات الجوية المتوقعة .

وحضر الاجتماع الذي عقد في مقر البلدية الرئيس في ميدان فلسطين؛ نائب رئيس البلدية م. أحمد أبو راس، ومنسق اللجنة مدير عام المياه والصرف الصحي م. رمزي أهل، ومستشار اللجنة م. عبد الرحيم أبو القمبز، وأعضاء لجنة الطوارئ .

وناقش الحضور أهم محاور الخطة، وآلية العمل، وسبل الاستفادة من التجارب من الأعوام السابقة، وأهم الاستعدادات التي تم البدء فيها لمواجهة موسم الأمطار والمنخفضات الجوية، وأهم الاحتياجات التي تلزم طواقم البلدية للعمل في أوقت الطوارئ والمنخفضات .

وتشمل خطة طوارئ الشتاء لهذا العام؛ تقسيم المدينة إلى أربعة مناطق وتكليف فريق عمل لكل منطقة، تجهيز الآليات اللازمة للعمل في أوقات المنخفضات، ونشر مواد إعلامية إرشادية للمواطنين، وتنظيف مصارف مياه الأمطار، وتجهيز برك تجميع مياه الأمطار لاستيعاب المياه وتغذيتها في الخزان الجوفي .

وكانت لجنة الطوارئ في البلدية قد بدأت منذ بداية شهر أكتوبر الحالي بحملة شملت تنظيف كافة مصارف مياه الأمطار في المدينة والبالغ عددها نحو 4400 مصرف ضمن الاستعداد لموسم الشتاء .

وأهابت لجنة الطوارئ في بلدية غزة بالمواطنين بضرورة التعاون مع طواقم البلدية والإرشادات التي يتم نشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة وعدم إلقاء النفايات في الشوارع وسيول مياه الأمطار لتلافي حدوث أي أضرار أو حالات غرق للشوارع نتيجة انسداد مصارف مياه الأمطار .

