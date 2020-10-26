نمو سوق السماعات الذكية العالمى بنسبة 21٪ بحلول 2021

كشف تقرير حديث أنه من المتوقع أن يصل سوق السماعات الذكية العالمى، بما فى ذلك الشاشات الذكية، بقيادة Amazon Alexa والأجهزة التى تعمل بنظام Google Assistant ، إلى 163 مليون وحدة فى عام 2021 بنمو 21٪، ومن المتوقع أن تصل قاعدة السماعات الذكية العالمية المثبتة إلى 640 مليون بحلول عام 2024.

ومن المتوقع أن يصبح سوق السماعات الذكية العالمية أقوى فى العام المقبل، فمن المحتمل أن تنتعش الأسواق خارج الصين وتساهم بجزء أكبر من النمو السنوى، حسبما جاء فى تقرير شركة أبحاث السوق Canalys.

وشفت أبل عن HomePod mini فى حدثها بأكتوبر، مما يشكل تحديًا كبيرا، إذ قال جيسون لو، مدير أبحاث Canalys: "لا يزال لدى أبل الكثير لإثباته لجذب المستخدمين، خاصة وأن HomePod miniيواجه أجهزة أخرى جديدة بقيمة 99 دولارًا ، وهى أكبر حجمًا ومع وجود مساعدين أكثر ذكاءً، كما يجب أن تقدم أبل تجربة المستخدم المتميزة المشهود لها من خلال الاستفادة من نظام الملكية الخاص بها للأجهزة والبرامج والخدمات".

وأضاف لو فى بيان: "إن HomePod mini سيمنح منافسيه فرصة للحصول على أموالهم إذا ثبت أن جودة الصوت أفضل على الرغم من حجمه الأصغر".

الجدير بالذكر أن شركة أبل هى بائع المنصات العالمى الوحيد الذى يبيع الأجهزة والخدمات فى الصين. فى عام 2020، وسيقود البر الرئيسى للصين سوق مكبرات الصوت الذكية، حيث ينمو بنسبة 16 فى المئة، بينما من المتوقع أن ينمو باقى السوق بنسبة 3 فى المئة مع استمرار البلدان فى مكافحة فيروس كورونا.