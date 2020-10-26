ذكاء اصطناعى يتنبأ بالأداء الأكاديمى للطالب بناءً على تغريداته

درب مجموعة من الخبراء ذكاء اصطناعى على التنبؤ بمدى جودة أداء الطالب أكاديميًا، وذلك فقط من خلال النظر إلى تغريداتهم، وبدقة تزيد عن 93%، حيث تم تدريب نموذج كمبيوتر على الآلاف من درجات الاختبار ومليون منشور على وسائل التواصل الاجتماعي للتمييز بين المتفوقين الأكاديميين والأقل منهم بناءً على الميزات النصية التي تمت مشاركتها في المنشورات.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حددت التكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي، أن الطلاب الذين يناقشون الموضوعات العلمية والثقافية، إلى جانب كتابة المشاركات والكلمات المطولة، من المرجح أن يؤدوا أداءً جيدًا.

بينما أولئك الذين يستخدمون وفرة من الرموز التعبيرية أو الكلمات أو العبارات الكاملة المكتوبة بأحرف كبيرة والمفردات المتعلقة بالأبراج والقيادة يميلون إلى الحصول على درجات أقل في المدرسة.

وأجرى الدراسة فريق من المدرسة العليا للاقتصاد بجامعة الأبحاث الوطنية، والذي استخدم نموذجًا للتنبؤ يستخدم التحليل النصي الرياضي القادر على تصنيف الكلمات والعبارات والموضوعات والمحتويات الأخرى في منشورات وسائل التواصل الاجتماعي.

وجمعت التجربة درجات الاختبار من 2468 طالبًا ممن شاركوا في برنامج تقييم الطلاب الدوليين (PISA)، وهو نظام اختبار يستخدم لقياس أداء التلاميذ في الرياضيات والعلوم والقراءة.

كما أنه إلى جانب الاختبار، تضمنت مجموعة البيانات أكثر من 13000 منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وتمت مقارنة النتائج مع متوسط ​​اختبار الدولة الموحد.

وكان العدد إجمالاً الذى تم تدريب النظام عليه هو 1.9 مليار كلمة، مع 2.5 مليون كلمة فريدة، وذهب النموذج للعمل مع تصنيف الميزات النصية في المنشورات، كما تم العثور على العلاقة السلبية بين استخدام الكلمات ذات الأحرف الكبيرة والرموز التعبيرية وعلامات التعجب والأداء الأكاديمي.