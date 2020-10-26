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علماء يبتكرون طلاء شديد البياض يعكس ضوء الشمس

26 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:07

علماء يبتكرون طلاء شديد البياض يمكنه عكس 95.5% من ضوء الشمس
علماء يبتكرون طلاء شديد البياض يمكنه عكس 95.5% من ضوء الشمس

ابتكر العلماء طلاءً جديدًا شديد البياض يعكس 95.5% من ضوء الشمس، ويظل الأكريليك الجديد، الذي تم تطويره في جامعة بيرديو الأمريكية، أبرد بشكل ملحوظ من درجة الحرارة المحيطة في النهار والليل، حيث صمم الفريق الطلاء باستخدام حشو كربونات الكالسيوم لتقليل كمية الضوء فوق البنفسجي التي يمتصها الطلاء، بدلاً من جزيئات ثاني أكسيد التيتانيوم القياسية.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقول الباحثون أنه يمكن استخدامها للحفاظ على برودة المباني بشكل طبيعي، مما يساعد على تقليل تغير المناخ الناجم عن تكييف الهواء وتقنيات التبريد الأخرى، كما أنه لتطوير طلاء قابل للتطبيق تجاريًا يبرد بشكل سلبي، استخدم Xiulin Ruan، الأستاذ في كلية الهندسة الميكانيكية في جامعة بيرديو، حشوات كربونات الكالسيوم لتقليل كمية الضوء فوق البنفسجي التي يمتصها الطلاء.

وظل الأكريليك الجديد 10 درجات مئوية تحت درجة الحرارة المحيطة ليلاً و1.7  درجة مئوية على الأقل عندما كانت الشمس في ذروتها، وتعكس الدهانات البيضاء الأخرى المانعة للحرارة حوالي 80 إلى 90% فقط من الضوء المرئي، ولا يمكنها تحقيق درجات حرارة أقل من درجات الحرارة المحيطة.

وهناك العديد من التطبيقات من هذا الطلاء، بما في ذلك منع ارتفاع درجة حرارة معدات الاتصالات الخارجية، فيمكن استخدام هذا الطلاء لمكافحة تغير المناخ لأنه يرفض ضوء الشمس ويشع الحرارة في الفضاء، وسيواصل الفريق اختبار المادة لقياس مقاومتها للغبار والماء والمنظفات والمواد الأخرى.

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