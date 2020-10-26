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" هواوي" تبدأ الانتقام من "غوغل" و "أندرويد" .. البدائل قادمة

26 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:14

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كشفت تقارير صحفية أن شركة "هواوي" الصينية الرائدة بدأت الانتقام من شركة غوغل ونظام تشغيل "أندرويد" عن طريق تجهيزها بدائل لتطبيقاتهما الرئيسية.

وكانت غوغل قد أصدرت قرارا بحظر تطبيقاتها الرئيسية عن هواتف "أندرويد" مثل "خرائط غوغل" ومحرك بحث "غوغل"، و"ملفات غوغل"، و"يوتيوب".

وأظهرت تسريبات نشرها موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن هواوي جهزت بدائل رئيسية لتطبيقات "أندرويد"، مثل تطبيق "بيتال مابس"، والذي يوصف بأنه بديل مثالي لتطبيق "غوغل مابس".

ويبدو أن هواوي تنوي التوسع في منظومة "بيتال". وبخلاف محرك البحث الخاص بها ومتجرها للتطبيقات ستطرح "هواوي" تطبيق "ملفات بيتال" للتخزين السحابي، لعرض المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية وتحريرها.

ومن المتوقع أن تصل خدمة "بيتال مابس" بأكثر من 140 دولة بلغات متعددة، بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والإيطالية والصينية.

وتدعم تقنيات "بيتال مابس" تقنيات الدوران ثنائي الأبعاد وثلاثي الأبعاد، بالإضافة إلى التنقل سيرا على الأقدام وعبر وسائل النقل العام.

وتوجد عناصر تحكم مدمجة في "خرائط بيتال" تتيح تكبير وتصغير الخرائط والتبديل في بين عرض التنقل والنظرة العامة على الخرائط التي تعمل أيضا عبر تقنيات التعرف على الإيماءات.

أما بالنسبة لـ"بيتال سيرش"، فيعتمد على تسجيل البيانات عبر النصوص الصوتية والنصية.

أما بالنسبة لتطبيق "هواوي" للمفات، فهو يوفر معالجا للكلمات وجداول للبيانات، بجانب عارض ملفات "بي دي إف" ومحرر العروض التقديمية.

وسيتوفر التطبيق في أكثر من 100 دولة حول العالم في متجر تطبيقات "هواوي" الجديد.

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