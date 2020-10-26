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الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من الضفة

26 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:23

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة- الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، خمسة مواطنين بينهم أسير محرر من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. 

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من جنين، وهم: مجاهد الدبوس، وهاني عطا أبو ارميلة، وصدام السعدي، بعد مداهمة منازلهم في عدد من أحياء المدينة.

وقالت المصادر، أن القوات اعتقلت المواطن الأسير المحرر نضال ابراهيم أبو عاهور (46 عاما) وهو يعاني من فشل كلوي، بعد دهم منزله وتفتيشه، علما أن تم الإفراج عنه  من سجون الاحتلال قبل حوالي ثلاثة أشهر، بعد أن تدهورت حالته الصحية، فيما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن أيهم عقل بعد دهم منزله في بلدة سبسطية شمال نابلس.

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