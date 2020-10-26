أندية قطاع غزة تشرع في التحضير للدوري العام

شرعت الأندية في قطاع غزة في التحضير للدوري الممتاز والدرجة الأولى استعداداً لانطلاق الموسم المقبل، وذلك بطلب من المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الذي كلف الاتحادات والأندية بالشروع في التدريبات.

وكان اتحاد الكرة قرر إطلاق بطولة الدوري في العشرين من الشهر المقبل.

فقد بدأ خدمات النصيرات استعداداته على ملعب النصيرات البلدي، حيث يطمح الفريق العودة للدرجة الممتازة، وفي نفس الدرجة، بدأ نادي نماء الصاعد هذا الموسم من الدرجة الثانية، وذلك على ملعب محمد أبو تريكة، بقيادة المدرب صالح عسلية الذي وعد بالعمل بقوة لتحقيق حلم جماهير نماء بالصعود للممتازة. وعقد مدير النادي موسى البرش اجتماعاً مع اللاعبين والجهاز الفني، وتم مناقشة الترتيبات الخاصة بالفريق للدوري.

من جهة ثانية، شرع خدمات الشاطئ في استعداداته للدوري على ملعب النادي، بقيادة المدرب ربحي سمور حيث يطمح الفريق الأزرق للمنافسة على اللقب، كما أجرى اتحاد بيت حانون الرياضي أولى تدريباته على ملعبه البيتي استعداداً للموسم الكروي الجديد، بمشاركة جميع اللاعبين، خاصة الصفقات الصيفية الأخيرة، بقيادة المدرب محمد العماوي، صاحب إنجاز الصعود إلى الممتازة.

وشهد استاد الشهيد محمد، بدء تدريبات شباب الزوايدة، أحد الفرق التي تنافس في دوري الدرجة الأولى، بقيادة حازم الحجار وجهازه المعاون بمشاركة جميع اللاعبين، بما فيهم لاعبي التعزيز وبحضور مجلس إدارة النادي وبعض الكوادر الرياضية من أبناء النادي. وطالب هشام أبو زايد اللاعبين تحمل المسؤولية والالتزام بتعليمات الجهاز التدريبي، وحثهم كذلك على بذل مزيد من الجهد والعطاء للظهور بمظهر مشرف في الموسم المقبل. وفي محافظة الوسطى خاض فريق الكرة بمركز خدمات المغازي، أولى حصصه التدريبية على ملعب شباب المغازي، بقيادة تامر أبو ظاهر، وسط أجواء من المحبة والروح المعنوية العالية، خاصة بعد الإشكالات التي ظهرت في النادي، وأفضت إلى إقالة رئيس النادي أحمد النشوي بقرار اللجنة الحركية، بحضور أعضاء قيادة إقليم الوسطى لحركة فتح، سلمي عبيد، وسامي أبو ظاهر، ورئيس نادي شباب المغازي أحمد الرفاتي ونائب رئيس نادي خدمات المغازي رامي العايدي، الذي أشار إلى صعوبة الظروف القائمة، وأكد على الثقة الكبيرة في فريق الكرة ومقدرته على الذهاب بعيداً في هذا الدوري واسعاد جماهير الفريق.