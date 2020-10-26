خطوة وحيدة تفصل رونالدو عن مواجهة برشلونة

كشف تقرير صحافي إسباني، أمس، عن تطور جديد بشأن موقف البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، من اللعب ضد برشلونة، الأربعاء المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويعاني رونالدو من الإصابة بفيروس كورونا منذ تواجده مع المنتخب البرتغالي خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن نسبة مشاركة كريستيانو ضد برشلونة في دوري الأبطال تبلغ 99%.

وسبق أن ذكرت تقارير إيطالية، أن يوفنتوس يتمسك بأمل لحاق رونالدو بالمباراة، لا سيما أن اللاعب ليس لديه أي أعراض خلال فترة الحجر الصحي.

ويراهن اليوفي على مشاركة كريستيانو، إذا حصل على مسحة سلبية قبل المباراة بـ24 ساعة فقط.

وصرح أندريا بيرلو، مدرب يوفنتوس، أول من أمس، أنه لا يزال ينتظر نتيجة اختبارات رونالدو لمعرفة موعد عودته إلى التدريبات الجماعية.