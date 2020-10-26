وكالة الرأي الفلسطينية خطوة وحيدة تفصل رونالدو عن مواجهة برشلونة وكالة الرأي الفلسطينية بعد الكلاسيكو .. زيدان يتلقى دفعة معنوية جديدة وكالة الرأي الفلسطينية أنباء عن اعتزال بول بوغبا دولياً بسبب ماكرون وكالة الرأي الفلسطينية أندية قطاع غزة تشرع في التحضير للدوري العام وكالة الرأي الفلسطينية وفاة 9 أفراد من عائلة واحدة بعد تناولهم المكرونة: السبب نقوم به دائماً وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من الضفة وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على كمامة تعمل بالبطارية تقتل فيروس كورونا فى الهواء! وكالة الرأي الفلسطينية العثور على أول عش للدبابير القاتلة في الولايات المتحدة وكالة الرأي الفلسطينية "احتجاز حمار" يثير السخرية في المغرب
أخبار » الرياضة و الملاعب

خطوة وحيدة تفصل رونالدو عن مواجهة برشلونة

26 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:45

خطوة وحيدة تفصل رونالدو عن مواجهة برشلونة
خطوة وحيدة تفصل رونالدو عن مواجهة برشلونة

كشف تقرير صحافي إسباني، أمس، عن تطور جديد بشأن موقف البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، من اللعب ضد برشلونة، الأربعاء المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
ويعاني رونالدو من الإصابة بفيروس كورونا منذ تواجده مع المنتخب البرتغالي خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.
ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن نسبة مشاركة كريستيانو ضد برشلونة في دوري الأبطال تبلغ 99%.
وسبق أن ذكرت تقارير إيطالية، أن يوفنتوس يتمسك بأمل لحاق رونالدو بالمباراة، لا سيما أن اللاعب ليس لديه أي أعراض خلال فترة الحجر الصحي.
ويراهن اليوفي على مشاركة كريستيانو، إذا حصل على مسحة سلبية قبل المباراة بـ24 ساعة فقط.
وصرح أندريا بيرلو، مدرب يوفنتوس، أول من أمس، أنه لا يزال ينتظر نتيجة اختبارات رونالدو لمعرفة موعد عودته إلى التدريبات الجماعية. 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تنظم لقاًء لمنسقيها في جامعات قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟