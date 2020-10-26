النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2657 ) الأحد 26/10/2020

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· « التحرير الفلسطينية»: مواصلة إسرائيل لسياسة الإرهاب المنظم تعكس مدى عجز المجتمع الدولي

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"معروف" يكشف عن آخر مستجدات فتح معبر رفح·

المفتي العام يندد بنشر صور مسيئة للرسول الكريم·

"كوخافي" يُوجه قادة "وحدة المظليين" للاستعداد للحرب·

الاحتلال يُقر اتفاقية التطبيع مع البحرين

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القدس

· مخاوف من تفشي كورونا شرقي القدس وفرض إجراءات بمجدل شمس

· قرار باستئناف الدراسة.. "كابنيت كورونا" الإسرائيلي يواصل اجتماعاته

· غزة: استئناف الدراسة بدوام جزئي ولمراحل محددة

· الاحتلال يعتقل مواطنين خلال مداهمات متفرقة في بيت لحم

· مصرع عامل فلسطيني سقط عن علو في الداخل المحتل

· الحياة الجديدة

صحيفة الأيام

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وكالة الراي

· صور التعليم بغزة تستأنف الدراسة للصفوف من (7-11)

وكالة صفا

· بعد انقطاع لأكثر من 60 يوما..بالصور التعليم بغزة تستأنف الدراسة الوجاهية من السابع وحتى الحادي عشر

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الاحتلال يعتقل 8 مواطنين بالضفة بينهم أسيرين محررين

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شتاينتس: الخرطوم كان ممر سلاح لغزة

سما نيوز

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فلسطين اليوم

· في الذكرى الـ 25 لاستشهاد "الشقاقي " ..الجهاد الإسلامي: متمسكون بالمقاومة ولا نعترف بخيارات التسوية الهزيلة التي ضيعت فلسطين والقدس

· بعد لقاء مؤثر بابنته..ماهر الأخرس يُجدد قوته ويواصل معركته البطولية لليوم (92) على التوالي

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بدوام جزئي: مدارس الحكومة بغزة تستأنف الدراسة لطلاب السابع حتى حادي عشر

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الأسير ماهر الاخرس يوجه رسائل مهمة ويؤكد: أشعر بآلام في القلب كأنها سكاكين

عرب 48

· الاحتلال يجدّد الاعتقال الإداري لأسير مضرب عن الطعام من جنين

وكالة وفا

· مجلس الأمن يناقش اليوم رؤية الرئيس لعقد مؤتمر دولي للسلام

حدث في مثل هذا اليوم

26 تشرين أول (أكتوبر)

· 2004م انتهاد الهجمة الإسرائيلية الغاشمة على مدينة خان يونس بلغ عدد الشهداء 17 وأكثر من 90 جريحاً ومقتل جنود إسرائيليين وتدمير دبابتين وعربة وجرافة. وانتهاء الهجمة الصهيونية الغادرة على مدينة خان يونس ومخيمها، وتم تدمير 48 منزلاً 29 منها بشكل كامل وتشريد 46 عائلة فلسطينية.

· 2003م بدء بث إذاعة القرآن الكريم في فلسطين التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية في مدينة غزة .

· 2001م عملية استشهادية في محطة حافلات الخضيرة عملية استشهادية في محطة حافلات الخضيرة، حيث قام الاستشهاديان يوسف محمد على السويطات وتيسير شحادة جبالي "وهما من مخيم جنين القسام وينتميان لحركة الجهاد الإسلامي" بإطلاق النار على الإسرائيليين مما أدى إلى مقتل 7 منهم وإصابة 41.

· 2000م عملية استشهادية لسرايا القدس جنوب مدينة غزة استشهاد المجاهد نبيل فرج العرعير في عملية استشهادية لسرايا القدس جنوب مدينة غزة والشهيد من سكان حي الشجاعية وكانت هي العملية الأولى في انتفاضة الأقصى.

· 1998م التوصل إلى اتفاق الأرض مقابل الأمن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بتوصلان إلى اتفاق "الأرض مقابل الأمن" .

· 1995 م جهاز الاستخبارات "موساد" الإسرائيلي يغتال الدكتور فتحي الشقاقي (1951م- 1995) مؤسس وزعيم حركة "الجهاد الإسلامي في فلسطين" أثناء مروره في مالطا.

· 1994م توقيع معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل في وادي عربة بالقرب من مدينة العقبة الأردنية على الحدود بين البلدين، حيث قام رئيس الوزراء الأردني . عبد السلام المجالي واسحق رابين رئيس زراء إسرائيل بالتوقيع على المعاهدة في احتفال أقيم في مركز وادي عربة بحضور العاهل الأردني الملك حسين والرئيس الإسرائيلي عيزر وايزمان والرئيس الأمريكي بيل كلنتون وحوالي خمسة آلاف مدعو من بينهم عدد من وزراء الخارجية العرب والأجانب، كما وقع على المعاهدة وزيرا الخارجية الأمريكي وارن كريستوفر والروسي أندريه كوزيريف كشاهدين على المعاهدة وبالتوقيع على هذه المعاهدة تكون إسرائيل قد وقعت على ثاني معاهدة سلام مع الدول العربية بعد التي وقعتها مع مصر في العام 1979.

· 1990م قيام المجاهد رأفت حمدونة من الجهاد الإسلامي بطعن صهيونيين في مدينة المجدل وذلك انتقاماً لمذبحة المسجد الأقصى المبارك.

· 1974م مؤتمر القمة العربية السابع ( الرباط المغرب) وحضرته جميع الدول العربية ومنها الصومال التي انضمت إلى جامعة الدول العربية بعد مؤتمر الجزائر. كما كان التمثيل فيه عموماً على مستوى القمة فعلاً ( باستثناء ليبيا التي أوفدت سفيرها في باريس ممثلاً شخصياً للرئيس الليبي) ورغم عدم صدور بيان ختامي رسمي عن المؤتمر فإن ما نشر عنه فيما بعد يشير إلى أنه كان أكثر مؤتمرات القمة العربية إيجابية وأهمية.

· 1929م انعقاد أول مؤتمر عربي نسائي فلسطيني في مدينة القدس بحضور أكثر من 300 سيدة وإصداره قرارات عبرت بصدق عما كان شعب فلسطين يتطلع إليه وقد شهد عام 1929م بداية مشاركة المرأة الفلسطينية الفعلية في العمل السياسي إثر تصاعد أحداث ثورة البراق.

· 1935 م إعلان الإضراب العام في فلسطين احتجاجاً على تزويد الجماعات اليهودية بالسلاح والعتاد بتواطؤ من سلطة الانتداب البريطانية التي مهدت الطريق للجماعات اليهودية المسلحة لتنظيم صفوفها وارتكاب المجازر بحق العرب الفلسطينيين.

· 1898 م مؤسس الحركة الصهيونية النمساوي المجري ثيودور هرتزل (1860 - 1904) يبدأ جولته الوحيدة في فلسطين بالوصول إلى ميناء يافا قادماً من بورسعيد. استغرقت الجولة تسعة أيام.

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