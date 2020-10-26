النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2657 ) الأحد 26/10/2020
أخبار فلسطينية
· هنية: وفد من حماس إلى القاهرة لبحث الملفات المشتركة
· مجلس الأمن يعقد جلسة لمناقشة رؤية الرئيس الفلسطيني لعقد مؤتمر للسلام
· عائلة الأسير الأخرس تنضم إليه في الإضراب عن الطعام والجهاد الإسلامي تعلن “حالة…
· مناقشة التهدئة وتبادل الاسرى.وفد حماس في مصر: رسائل اختصت بها إسرائيل القاهرة و معلومات اسرائيلية بشأن تحركات للقسام
· المالية الفلسطينية تكشف حقيقة الاوضاع المالية والرواتب !!
أخبار إسرائيلية
· منافسو نتنياهو يفجرون صراعات جديدة بينهم
· تمديد تقييدات كورونا حتى الأحد المقبل.. وإغلاق على مجدل شمس
· أشكنازي يلتقي لافروف في أثينا الإثنين
· كوهين: تحالف إقليمي إسرائيلي أردني إماراتي مصري سوداني بمظلة أميركية
اخبار دولية
· ممثل الأمم المتحدة: نطالب إسرائيل بتحرير الأخرس وإلغاء الاعتقالات الإدارية
· فرنسا تستفز المسلمين مجدداً بتعليق حول مقاطعة منتجاتها وتغريدة لماكرون
· مجلس الأمن يناقش اليوم مبادرة عباس للسلام
· فرنسا تدعو لوقف الدعوات لمقاطعة سلعها
اخبار عربية
· مباحثات سودانية ـ إسرائيلية لتوقيع اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والتجاري
· الأردن يعيد فتح معابره البرية الحدودية مع السعودية وإسرائيل
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الصحف العربية
القدس العربي
· الأسير “الأخرس”: الإضراب عن الطعام ثقيل لكنه “ثمن” الحرية
· مجلس الأمن يعقد جلسة لمناقشة رؤية الرئيس الفلسطيني لعقد مؤتمر للسلام
· عائلة الأسير الأخرس تنضم إليه في الإضراب عن الطعام والجهاد الإسلامي تعلن “حالة…
· تنديد فلسطيني باتفاق “الخرطوم – تل أبيب” وتعويل على الشعب السوداني لتغيير المعادلة
· مشهد مؤلم لابنة الأسير ماهر الأخرس وهي تطالب برؤية والدها المضرب عن الطعام
· ممثل الأمم المتحدة: نطالب إسرائيل بتحرير الأخرس وإلغاء الاعتقالات الإدارية
· هنية يكشف عن زيارة قريبة لوفد من حماس للقاهرة لبحث المصالحة وأوضاع غزة
· استشهاد شاب فلسطيني نتيجة تعرضه لضرب مبرح من جنود الاحتلال
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الشرق الأوسط
· مباحثات سودانية ـ إسرائيلية لتوقيع اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والتجاري
· الجيش الإسرائيلي يتدرب على حرب مع {حزب الله} تتسع لتشمل سوريا وغزة...
· مجلس الأمن يناقش اليوم مبادرة عباس للسلام
· منافسو نتنياهو يفجرون صراعات جديدة بينهم
الشروق المصرية
· إسرائيل تخفف قيود كورونا وتعتزم إعادة التلاميذ للمدارس
الخليج الإماراتية
· الأردن يعيد فتح معابره البرية الحدودية مع السعودية وإسرائيل
الاخبار اللبنانية
· اغتباط إسرائيلي بالتطبيع السوداني: الجبهة البحرية الجنوبية «مأمونة»
· الاردن | التضييق على أحلام التميمي متواصل
الاهرام المصرية
· «التحرير الفلسطينية»: مواصلة إسرائيل لسياسة الإرهاب المنظم تعكس مدى عجز المجتمع الدولي
الغد الأردنية
· فرنسا تدعو لوقف الدعوات لمقاطعة سلعها
· استشهاد فلسطيني شرق رام الله
· ماكرون يوجه رسالة للمسلمين بـ”العربية”
الشرق القطرية
· هنية: وفد من حماس إلى القاهرة لبحث الملفات المشتركة
· زوجة الأسير الأخرس: لا نعرف شيئاً حول وضعه الصحي
· هكذا فككت الإمارات والبحرين عزلة إسرائيل الجوية.. وحاصرت قطر
· الحكومة الإسرائيلية تصادق على اتفاق البحرين
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
· الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة
· الأسير ماهر الاخرس يحتضن طفلته بعد 91 يوماً من الإضراب
· تشييع جثمان شاب فلسطيني قتله جيش الاحتلال بأعقاب البنادق·
"معروف" يكشف عن آخر مستجدات فتح معبر رفح·
المفتي العام يندد بنشر صور مسيئة للرسول الكريم·
"كوخافي" يُوجه قادة "وحدة المظليين" للاستعداد للحرب·
الاحتلال يُقر اتفاقية التطبيع مع البحرين
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القدس
· مخاوف من تفشي كورونا شرقي القدس وفرض إجراءات بمجدل شمس
· قرار باستئناف الدراسة.. "كابنيت كورونا" الإسرائيلي يواصل اجتماعاته
· غزة: استئناف الدراسة بدوام جزئي ولمراحل محددة
· الاحتلال يعتقل مواطنين خلال مداهمات متفرقة في بيت لحم
· مصرع عامل فلسطيني سقط عن علو في الداخل المحتل
· الحياة الجديدة
· الرئيس يهنئ البطريرك بيير باتيستا بيتسابالا لتوليه مهام بطريرك اللاتين
· المفتي العام يندد بنشر صور مسيئة للرسول الكريم
· المفتي العام يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم
· عائلة صائب عريقات: لا تغيير على وضعه الصحي
· الاحتلال يخطر بوقف البناء بمنزل وشبكة كهرباء جنوب الخليل
· محافظ بيت لحم يقرر إغلاق مديرية الحكم المحلي حتى مساء الخميس
· الاحتلال يخطر بهدم منزلين مأهولين في قرية المنية
صحيفة الأيام
· جنود الاحتلال يعدمون شاباً بضربه بالعصي وأعقاب البنادق
· »مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عند حاجز قلقيلية
· »أطباء يحذرون من انتكاسة في حالة الأسير الأخرس الصحية
· »مصدر: انتخابات "حماس" الداخلية ستُجرى العام القادم
· »"كورونا في فلسطين": 5 وفيات ورصد 453 إصابة جديدة
· »الأردن يعلن آلية التنقل عبر الجسر السماح بعبور 150 شخصاً يومياً
· »القطاع: إطلاق بالونات حارقة باتجاه خط التحديد و"غلاف غزة"
· »نتنياهو وغانتس يدرسان إمكانية تجديد دخول التجار والعمال من غزة
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وكالة الراي
· صور التعليم بغزة تستأنف الدراسة للصفوف من (7-11)
· الأسير الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 92
· الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من الضفة
· الداخلية تؤكد على استمرار حظر التجوال المسائي يومياً
· "نتنياهو" يعلن تزويد السودان بقيمة 5 ملايين دولار طحين
· الاحتلال يرفض الافراج عن الأسير ماهر الأخرس
· معروف يؤكد وجود مساعي لفتح معبر رفح البري
· الاحتلال يخطر بهدم منزلين في بيت لحم المحتلة
· قوات الاحتلال تقمع الأسرى الأشبال في سجن "عوفر"
وكالة صفا
· بعد انقطاع لأكثر من 60 يوما..بالصور التعليم بغزة تستأنف الدراسة الوجاهية من السابع وحتى الحادي عشر
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الاحتلال يعتقل 8 مواطنين بالضفة بينهم أسيرين محررين
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شتاينتس: الخرطوم كان ممر سلاح لغزة
· نتنياهو يعلن إرسال طحين للسودان بـ5 ملايين
سما نيوز
· مناقشة التهدئة وتبادل الاسرى.وفد حماس في مصر: رسائل اختصت بها إسرائيل القاهرة و معلومات اسرائيلية بشأن تحركات للقسام
· المالية الفلسطينية تكشف حقيقة الاوضاع المالية والرواتب !!
· الاسير الاخرس يوجه رسائل مهمة.. ويؤكد الحرية تنتزع انتزاعاً من الاحتلال وليس عبر مجلس الأمن
· تحذيرات إسرائيلية من "شراء" السعودية مقاتلات "إف 35"
· سيتجاهل خطة ترامب. معاريف: كيف تبدو العلاقة بين إسرائيل وديمقراطيي أمريكا برئاسة بايدن المحتملة؟
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فلسطين اليوم
· في الذكرى الـ 25 لاستشهاد "الشقاقي"..الجهاد الإسلامي: متمسكون بالمقاومة ولا نعترف بخيارات التسوية الهزيلة التي ضيعت فلسطين والقدس
· بعد لقاء مؤثر بابنته..ماهر الأخرس يُجدد قوته ويواصل معركته البطولية لليوم (92) على التوالي
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بدوام جزئي: مدارس الحكومة بغزة تستأنف الدراسة لطلاب السابع حتى حادي عشر
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الأسير ماهر الاخرس يوجه رسائل مهمة ويؤكد: أشعر بآلام في القلب كأنها سكاكين
عرب 48
· تمديد تقييدات كورونا حتى الأحد المقبل.. وإغلاق على مجدل شمس
· أشكنازي يلتقي لافروف في أثينا الإثنين
· كوهين: تحالف إقليمي إسرائيلي أردني إماراتي مصري سوداني بمظلة أميركية
· عاجلا أم آجلا ستطلب وتحصل السعودية وقطر على F35"
· الشرطة تميّز بفرض مخالفات كورونا بين العرب والحريديين
· إخطارات بهدم منازل ومحلات تجارية بالضفة والقدس
· كورونا في القدس: 32 إصابة خلال ثلاثة أيام.. وعدد فحوصات قليل
· الاحتلال يجدّد الاعتقال الإداري لأسير مضرب عن الطعام من جنين
وكالة وفا
· كورونا عالميا: نحو مليون و160 ألف حالة وفاة و43 مليونا و347 ...
· قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان من مدينة جنين
· مجلس الأمن يناقش اليوم رؤية الرئيس لعقد مؤتمر دولي للسلام
حدث في مثل هذا اليوم