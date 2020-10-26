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"المباحث العامة" تُوقف مُطلقاً للنار خلال شجار عائلي بغزة

26 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:08

غزة- الرأي

أوقفت المباحث العامة – قسم مباحث التفاح والدرج في محافظة غزة مساء أمس مواطناً أطلق النار في الهواء من سلاح "كلاشنكوف" خلال شجار عائلي بمنطقة التفاح شرق مدينة غزة.

وأكدت المباحث العامة أنها أوقفت المدعو "م.ر" على خلفية إطلاقه النار في الهواء خلال شجار عائلي، وضبطت السلاح المستخدم في الحادثة.

وذكرت المباحث أنه وبالتحقيق مع المذكور، اعترف بواقعة إطلاق النار، وعليه تمت إحالة القضية والسلاح المضبوط إلى النيابة العامة حسب الأصول.

يشار إلى أن المباحث العامة تتخذ كافة الإجراءات الصارمة بحق مطلقي النار، وتُحيل المخالفين إلى النيابة العامة، من أجل إحكام الضبط والسيطرة وتحقيق الردع العام لكافة المستهترين بأرواح المواطنين، وذلك حرصاً على السلم الأهلي والمجتمعي.

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