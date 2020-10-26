"ثابت" يُكرّم المعلمتين رنا زيادة وأسماء مصطفى

غزة- الرأي

كرّم وكيل وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور زياد ثابت المعلمة رنا زيادة لاختيارها ضمن 60 امرأة ملهمة حول العالم في مجال التعليم من مؤسسة المرأة العالمية في أمريكا، كما كرّم المعلمة أسماء مصطفى الفائزة بلقب المعلم العالمي لعام 2020 من مؤسسة AKS Education Award في الهند.



وشارك في التكريم الذي تم بمقر الوزارة بغزة وفق إجراءات السلامة والوقاية، مدير عام الإشراف التربوي الأستاذ محمود مطر، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة الأستاذ معتصم الميناوي، ومدير عام الشؤون الإدارية الأستاذ رائد صالحية وعدد من التربويين.



وأشاد الدكتور ثابت بالمعلمتين والإنجاز الذي تحقق مقدماً لهما كل الشكر والتقدير ، مؤكداً أن هذا فخر لوزارة التعليم وشعبنا الفلسطيني بأن يتم رفع علم فلسطين عالياً في المحافل الدولية بالرغم من الصعوبات والتحديات التي أبرزها الاحتلال والحصار.



ونوه ثابت إلى أن هذا النجاح العالمي للمعلمتين يندرج ضمن سلسلة من النجاحات التي حققتها وزارة التعليم ومدارسها خلال السنوات القليلة الماضية والحصول على جوائز على المستوى المحلي والعربي والعالمي.



وأكد أن الوزارة تُشجع أصحاب التميز، و أن لدينا خطة واضحة ومستمرة في توجيه المعلمين والموظفين ودعمهم وإرشادهم نحو المبادرة والإنجاز والتميز وتكريمهم ، لافتاً إلى أن مدارسنا وميداننا التربوي يُقدم العديد من النماذج الراقية وقصص الإبداع.



وخلال اللقاء قدمت المعلمتان رنا وأسماء كل الشكر والتقدير لوكيل الوزارة الدكتور زياد ثابت ووزارة التربية والتعليم العالي على التشجيع والدعم والرعاية ، وأوضحتا أن هذا الفوز هو نجاح لجميع المعلمين والمعلمات والحقل التربوي وشعبنا الفلسطيني.



وتحدثت المعلمتان بشيء من التفصيل عن مراحل العمل ومجهوداتهما للوصول إلى هذه الألقاب الدولية.



يشار إلى أن المعلمة رنا تعمل معلمة رياضيات في مدرسة الزهراء بمديرية تعليم شرق غزة، والمعلمة أسماء تعمل معلمة لغة إنجليزية في مدرسة حليمة السعدية في مديرية تعليم شمال غزة.

