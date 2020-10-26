المواصلات تشرف على تلحيم عدد من الحافلات العمومية

غزة- الرأي

أشرفت لجنة تلحيم المركبات بوزارة النقل والمواصلات على تلحيم أربع حافلات عمومية " باصات " بحضور رئيس اللجنة أ. إياد حرز الله، أ. إسماعيل حسونة، أ. وسام العكة مندوب الجمارك وذلك يوم أمس في ورشة أصحاب الباصات.

وأوضح حرز الله ، أن الهدف من تلحيم هذه الحافلات تحديث أسطول الباصات في قطاع غزة لمواكبة التطور في عالم المركبات عبر العالم وفي سبيل تقديم خدمات أفضل لمستخدمي الحافلات.

وقال:" إن تلحيم الحافلات يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني ويحافظ على سلامة الأرواح والممتلكات العامة".

وأفاد حرز الله أن آلية تكهين و تلحيم المركبات تتضمن تقديم طلب للجنة التي بدورها تقوم بدراسة الطلب و تلحيم المركبة وأخذ الأعمدة والشاصي منها وتسلم للمواطن باقي أجزاء المركبة ويتم تكهينها وشطبها من دائرة الترخيص

