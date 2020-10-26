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طاقم طبي بمجمع ناصر ينقذ خمسينية فقدت القدرة على البلع

26 تشرين أول / أكتوبر 2020 11:54

طاقم طبى بمجمع ناصر ينقذ خمسينية فقدت القدرة على البلع
طاقم طبى بمجمع ناصر ينقذ خمسينية فقدت القدرة على البلع

خان يونس- الرأي

تمكن الطاقم الطبي بقسم المناظير بمجمع ناصر الطبي بخان يونس، من إنقاذ خمسينية كانت تعاني من عدم القدرة على البلع على مدار عشرة أيام بما في ذلك الماء إضافة لمعاناتها من آلام شديدة في منطقة الحلق،اضافة الى أنها تعاني من الضغط والسكر وكسل في الغدة الدرقية.

وأوضح  د.علاء الشاعر رئيس قسم مناظير الجهاز الهضمى بمجمع ناصر الطبي، أنه و بعد الفحوصات الطبية تقرر إجراء عملية منظار عاجلة لمعرفة سبب المضاعفات الخطيرة التي تعاني منها المريضة ، حيث تبين اثناء العملية بأن المريضة قد ابتعلت عظمة كانت موجودة في الشوربة التي احتستها حيث تسللت لمنطقة المريء وتسببت بإغلاق شبه كامل لفتحة المرئ العلوية مع تكوّن التهابات وجُرْح لغشاء المرئ وآلام شديدة في منطقة تواجد العظمة.


وأكد . الشاعر أن ربع ساعة كانت كفيلة بإعادة الوضع الطبيعى للمريضة حيث تناولت كمية قليلة من الماء بعد ساعة من العملية ،لافتا إلى أن التشخيص السليم هو أساس إنهاء معاناة عديد المرضى.


ووفق أقوال المريضة حول سبب شعورها بالألم أنها احتست القليل من الشوربة قبل عشرة أيام فقدت خلالها القدرة على البلع وبدأت تشعر بألم في منطقة الرقبة ( البلعوم) يزداد حدة مع مرور الوقت .
 

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