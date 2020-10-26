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بعنوان " آليات وأساليب التعامل مع المعنفات"

وحدة التخطيط بالشرطة تعقد دورة تدريبية مع المعنفات

26 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:12

وحدة التخطيط بالشرطة تعقد دورة تدريبية مع المعنفات
وحدة التخطيط بالشرطة تعقد دورة تدريبية مع المعنفات

غزة- الرأي

 عقدت وحدة التخطيط والتطوير بالشرطة دورة تدريبية بعنوان " آليات وأساليب التعامل مع المعنفات" اللواتي يتوجهن لتقديم شكوى لدى مراكز الشرطة .

وشارك في الدورة 80 من المحققين وضباط المباحث العامة والشرطة النسائية والعلاقات العامة وهم الجهات التي المنفذة للقانون .

وشملت الدورة عدة محاور ( العنف المبني على النوع الاجتماعي ، مستوى الحماية القانونية ،مسودة قانون حماية الأسرة من العنف ، وحدة حماية الأسرة في الشرطة الفلسطينية ، أصول التحقيقات في قضايا النساء واتباع الطرق القانونية في إنجاز الشكاوى المقدمة من النساء ، الوظيفة الاجتماعية لممثلي إنفاذ القانون ) .

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