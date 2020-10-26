وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تنفذ يوماً دراسياً حول العلاج الطبيعي عبر برنامج الزوم وكالة الرأي الفلسطينية الخدمات الفندقية تتابع جودة النظافة ووجبات الطعام في المستشفيات وكالة الرأي الفلسطينية قوافل الخير تفتتح محطة لتحلية المياه في مخيم خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية "الدفاع المدني" يعقد يومًا دراسيًا بعنوان "إدارة مخاطر فصل الشتاء" وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تختتم مجلس الرواية لكتاب (تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم) وكالة الرأي الفلسطينية 6 وفيات و390 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الوسطى توزع بذور البازيلاء والأسمدة الكيميائية على المزارعين وكالة الرأي الفلسطينية قوات القمع تقتحم قسم (7) في سجن "ريمون" وكالة الرأي الفلسطينية وفد من التعليم والمجلس التشريعي يتفقد المدارس الحكومية وكالة الرأي الفلسطينية أكثر من 100 مستوطن يقتحمون الاقصى
أخبار » الأخبار الحكومية

وحدة التخطيط بالشرطة تعقد دورة حول "التعامل مع المعنفات"

26 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:12

وحدة التخطيط بالشرطة تعقد دورة تدريبية مع المعنفات
وحدة التخطيط بالشرطة تعقد دورة تدريبية مع المعنفات

غزة- الرأي

 عقدت وحدة التخطيط والتطوير بالشرطة دورة تدريبية بعنوان " آليات وأساليب التعامل مع المعنفات" اللواتي يتوجهن لتقديم شكوى لدى مراكز الشرطة .

وشارك في الدورة 80 من المحققين وضباط المباحث العامة والشرطة النسائية والعلاقات العامة وهم الجهات التي المنفذة للقانون .

وشملت الدورة عدة محاور ( العنف المبني على النوع الاجتماعي ، مستوى الحماية القانونية ،مسودة قانون حماية الأسرة من العنف ، وحدة حماية الأسرة في الشرطة الفلسطينية ، أصول التحقيقات في قضايا النساء واتباع الطرق القانونية في إنجاز الشكاوى المقدمة من النساء ، الوظيفة الاجتماعية لممثلي إنفاذ القانون ) .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تنظم لقاًء لمنسقيها في جامعات قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟