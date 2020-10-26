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المحكمة العسكرية تباشر النظر في قضية مقتل المواطن "القيق"

26 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:16

غزة- الرأي

عقدت المحكمة العسكرية الدائمة بهيئة القضاء العسكري، صباح اليوم الاثنين، أولى جلساتها في قضية مقتل المواطن جبر القيق، بعد أن أنهت النيابة العسكرية تحقيقاتها في القضية.

وكان القيق قد قتل بتاريخ 12 يوليو الماضي بمحافظة رفح جنوبي قطاع غزة على يد مجهولين، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية في 13 سبتمبر الماضي من إلقاء القبض على المتهم الرئيس في جريمة القتل وهو شادي صبحي الصوفي، بينما ألقت القبض على اثنين آخرين متهميْن بالاشتراك بالجريمة في 17 أغسطس وهما: فادي صبحي الصوفي، وعبد الله حسان الصوفي، وقد جرى تحويلهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بالقضية.

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