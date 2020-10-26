وكالة الرأي الفلسطينية طاقم طبي بمجمع ناصر ينقذ خمسينية فقدت القدرة على البلع وكالة الرأي الفلسطينية لجنة مبحث اللغة الإنجليزية بتعليم الوسطى تطلق مبادرة لتعزيز التعليم الالكتروني وكالة الرأي الفلسطينية مواطن من بورين سيقدم أولى القضايا ضد عصابات المستوطنين وكالة الرأي الفلسطينية "العمصي": البطالة في صفوف العمال تجاوزت 70% نتيجة الحصار و"كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات تشرف على تلحيم عدد من الحافلات العمومية وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى بيت حانون يستقبل (5000) مريض في خيمة الفرز منذ بداية كورونا وكالة الرأي الفلسطينية مجمع الشفاء الطبي يتسلم تبرعات لوجستية من جمعية دعم وكالة الرأي الفلسطينية "التنمية" توزع طرودًا غذائية على الأسر المحجورة منزليًا وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يفتتح المرحلة الثانية من العودة الآمنة للمدارس وكالة الرأي الفلسطينية الأسير كمال أبو وعر يفقد القدرة على الكلام وتناول الطعام
أخبار » الأخبار الحكومية

في اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية...

وزارة الأسرى تطالب بالافراج عن 39 أسيرة في سجون الاحتلال

26 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:28

وزارة الأسرى تطالب بالافراج عن 39 أسيرة في سجون الاحتلال
وزارة الأسرى تطالب بالافراج عن 39 أسيرة في سجون الاحتلال

غزة- الرأي

 قالت وزارة الأسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال 39 أسيرة فلسطينية، أقدمهن الأسيرة  أمل جهاد طقاطقه  من بيت لحم وهي معتقله منذ ديسمبر 2014،
وأعلاهن حكماً الأسيرة شروق دويات من القدس المحتلة وهي محكومة بالسجن 16 عاماً.

 جاء ذلك، بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية والذي يصادف 26 من أكتوبر من كل عام.
وأشارت الوزارة إلى أن أخطر الحالات المرضية داخل سجون الاحتلال الاسيرة اسراء الجعابيص التى تعاني من حروق فى كافة انحاء جسدها ولم يتم مراعاة ظروفها.
وتعرض الكثیر غيرها من النساء المعتقلات لاعتداءات وحشیة أمام ذويهم دون مراعاة للحالة الانسانیة التي تتمتع بها المرأة.

وأكدت  الوزارة على موفقها الثابت بضرورة  الافراج عن كافة الأسيرات في سجون الاحتلال،  منوهة أن  الأسيرات الفلسطينيات يتعرضن لكافة أنواع التنكيل والتعذيب التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين، بدءا من عمليات الاعتقال من المنازل وحتى النقل إلى مراكز التوقيف والتحقيق، ولاحقاً احتجازهن في السجون.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تنظم لقاًء لمنسقيها في جامعات قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟