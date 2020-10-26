وزارة الأسرى تطالب بالافراج عن 39 أسيرة في سجون الاحتلال

غزة- الرأي

قالت وزارة الأسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال 39 أسيرة فلسطينية، أقدمهن الأسيرة أمل جهاد طقاطقه من بيت لحم وهي معتقله منذ ديسمبر 2014،

وأعلاهن حكماً الأسيرة شروق دويات من القدس المحتلة وهي محكومة بالسجن 16 عاماً.

جاء ذلك، بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية والذي يصادف 26 من أكتوبر من كل عام.

وأشارت الوزارة إلى أن أخطر الحالات المرضية داخل سجون الاحتلال الاسيرة اسراء الجعابيص التى تعاني من حروق فى كافة انحاء جسدها ولم يتم مراعاة ظروفها.

وتعرض الكثیر غيرها من النساء المعتقلات لاعتداءات وحشیة أمام ذويهم دون مراعاة للحالة الانسانیة التي تتمتع بها المرأة.

وأكدت الوزارة على موفقها الثابت بضرورة الافراج عن كافة الأسيرات في سجون الاحتلال، منوهة أن الأسيرات الفلسطينيات يتعرضن لكافة أنواع التنكيل والتعذيب التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين، بدءا من عمليات الاعتقال من المنازل وحتى النقل إلى مراكز التوقيف والتحقيق، ولاحقاً احتجازهن في السجون.