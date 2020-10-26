تعليم شمال غزة تكرّم الفائزين بمسابقة "الإلقاء المرتجل"

غزة- الرأي

كرّمت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، الإثنين، الفائزين بمسابقة "الإلقاء المرتجل" التي نظمها قسم الأنشطة الطلابية الشهر الماضي.

جاء ذلك، بحضور مدير التربية والتعليم أ. اشرف حرز الله، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الأنشطة الطلابية أ. محمد كلوب، إلى جانب أولياء أمور الطلبة الفائزين.

وبارك أ. حرز الله للطلبة الفائزين، متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتفوق.

وأوضح أن المسابقات اللامنهجية تساهم في اكتشاف مواهب الطلبة وتعزيز قدراتهم، كما أنها باتت جزءاً لا يتجزأ من العملية التعليمية التي تهدف إلى الارتقاء بالطالب في مختلف المجالات؛ ليكون قادرا على المساهمة في خدمة المجتمع والنهوض به.

من جهته أشار أ. كلوب إلى أن مسابقة "الإلقاء المرتجل، مسابقة إلكترونية، بحيث يقوم خلالها المتسابق بتسجيل مقطع فيديو قصير لمشاركته سواء الشعرية او النثرية أو الإنشادية أو الخطابية، غيابياً دون الاستعانة بورقة أو أي وسائل أخرى تعينه على القراءة منها.

ومن بين شروط المسابقة -بحسب كلوب-، حفظ النص غيباً، والالتزام بقواعد النحو والنطق السليم، وجودة الإلقاء وترابط العبارات وتناسقها، وتوظيف لغة الجسد بشكل إبداعي ومؤثر، وأن يكون النص باللغة العربية الفصحى، وأن تكون المشاركة ذات هدف سلوكي وأخلاقي نبيل ولا تخدش الحياء، والبعد عن السياسة وتجاذباتها.

وفي ختام حفل التكريم، تم توزيع الهدايا والجوائز التذكارية والتحفيزية على الطلبة الفائزين.

